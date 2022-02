Zoë Kravitz: “Interpretar a alguien tan fuerte y vulnerable al mismo tiempo, es realmente agradable y refrescante”

En “The Batman” la actriz Zoë Kravitz da vida a uno de los personajes de más icónicos del mundo de los cómics, Catwoman. En esta nueva interpretación de la leyenda del caballero oscuro escrita y dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, Kravitz se une a un elenco estelar de actores interesados en el incluidos en la saga del encapuchado justiciero de la noche y ahora ella habla sobre sus experiencias dándole nueva vida a la nueva encarnación de la femme fatale felina.

Zoë, ¿cómo te llegó el papel de Catwoman?

Un día recibí una llamada de mi agente y me dijo que estaban haciendo una película de Batman y que había un papel de Catwoman. Había una lista específica de personas que estaban viendo, no sabía quiénes eran, pero creo que solo mencionó que era una lista bastante corta, y que querían que fuera y conociera a Matt Reeves. Solo traté de no emocionarme demasiado porque todos hemos crecido con estos personajes, y es el papel de toda una vida. Como resultado, me esforcé mucho por mantener mi entusiasmo bajo control y no apegarme demasiado a la idea. Luego fui a Los Ángeles y conocí a Matt, y lo empeoró aún más porque era genial y estaba muy interesado. Tenía ideas tan interesantes, y es uno de los artistas más interesantes que he conocido por la forma en que aborda su trabajo. Luego me envió el guion. Lo leí y eso lo empeoró de nuevo porque era realmente bueno. Seguía preguntándome: "¿Cuándo va a pasar algo que me hará sentir que, si no consigo el papel, es algo bueno o algo así?". Como si estaba tratando de engañar a mi cerebro. Leí con Rob, y eso empeoró las cosas otra vez porque era genial y dulce. Y así, al final del día, hubiera estado muy triste por no conseguir el papel. Cuando Matt me llamó, estaba en la luna, y finalmente pude dejar salir toda esa emoción. Estuve conteniendo la respiración o algo así durante un mes.

¿Qué atrajo de esta interacción con el personaje de Selina Kyle?

Tenía esta idea superficial de Catwoman. Es icónica. Es sexy. Es genial. Ella nos gusta ella. Era ese tipo de ideas. Lo que fue especial fue poder leer el guion y permitir que todas esas ideas se desvanecieran. Matt escribió una historia muy compleja y estaba hablando de sus referencias de “Chinatown” y “Klute” y algunos de los personajes femeninos más fascinantes que he visto en la pantalla. Además, lo que fue genial y útil fue que realmente pude olvidarme de Catwoman y quién es ella en la cultura. Fue interesante olvidarse de todo eso y concentrarse en este personaje femenino increíblemente complejo que él había creado. Interpretar a alguien tan fuerte y vulnerable al mismo tiempo, es realmente agradable y refrescante. Poder interpretar a un personaje femenino que es fuerte y, sin embargo, no tiene que ser masculino de ninguna manera, pero aún puede ser fuerte, creo que es un espacio realmente interesante. También fue muy importante para mí y para Matt no victimizarla y no convertir a este personaje en ningún tipo de estereotipo o idea o fetichizarla, porque ella es este ícono de muchas maneras. Pensé: "Quiero despojarme de todo eso y quiero entender realmente quién es ella". Había momentos en los que leía el guion y mi corazón se rompía por ella. Realmente, esta persona ha pasado por mucho dolor y permití que esa fuera mi manera de contar su historia.

Ya sea Selina Kyle o Catwoman, en realidad es uno de los personajes favoritos de los fanáticos en todo el Universo DC. ¿Cómo se sintió al ponerse el disfraz sabiendo lo icónico que es en la cultura pop?

El disfraz era una locura. Incluso ahora, si veo las imágenes es surrealista. Realmente traté de aterrizar y olvidarme de eso. Tuve que pensar más como: "Está bien, esto es algo que todos conocemos" y "Me voy a subir a mi bicicleta para hacer algo y este es mi traje". Casi tienes que engañarte a ti mismo para olvidar todo eso o se vuelve demasiado complicado, pienso en demasiadas cosas diferentes. La primera vez que Rob y yo hicimos una prueba de cámara juntos y Rob aparece con un traje de Batman, es como: "Oh, Dios mío, ¿estoy hablando con Batman?". Realmente nunca te acostumbras. Yo veía su silueta caminar por el set y para que eso se volviera normal era casi más extraño, para ser honesta. La parte más rara fue cuando le decía “Buenos días” a Batman.

¿Hiciste alguna investigación a través de los cómics para encontrar algo que te inspirase?

Antes no era lectora de cómics. Había visto todas las películas de Batman. Yo era una gran fan del Universo. Una vez que empezamos, me acerqué a Matt y le dije: "¿Qué debo leer?". Porque hay tanta información por ahí que en realidad tenía miedo de abrumarme y casi tener demasiadas ideas o direcciones para seguir. Terminamos enfocándonos en el cómic "Batman: Year One", que era realmente su mayor referencia en términos de cómics. Terminé leyéndolo un millón de veces y me concentré en él porque estaba un poco nerviosa de hacer una inmersión profunda. Me gustaban demasiadas cosas y quería hacerlas todas. De hecho, decidí ser bastante estricta conmigo misma, a pesar de que era muy tentador leer todo lo que tenía en mis manos.

"Tenía esta idea superficial de Catwoman. Es icónica. Es sexy. Es genial. Ella nos gusta ella. Era ese tipo de ideas. Lo que fue especial fue poder leer el guion y permitir que todas esas ideas se desvanecieran. " Zoë Kravitz actriz “

Ella también es increíblemente fuerte físicamente, y tu pequeño cuerpo desmiente lo que puedes hacer con él, porque, además de ser muy inteligente, tiene que pelear de verdad. ¿Hiciste algún tipo específico de régimen de entrenamiento?

Entrenamos mucho. Fui a Londres tres meses antes de que empezáramos a rodar para empezar a entrenar y aprender a moverme y patear. Hablé con Rob Alonzo, nuestro coordinador de dobles, que es un genio. Ambos habíamos estado viendo todos estos videos de gatos y grandes felinos y la forma en que luchan, tratando de incorporar eso en el movimiento del personaje y de hacerlo de una forma que se sintiera práctico y real. Entonces, sí, no soy tan fuerte y grande, pero soy más rápida y encuentro formas de incorporar eso en las peleas. Tomar todas esas ideas y combinarlas en movimientos físicos fue realmente interesante, pero también difícil.

Además, es un guion muy emotivo, un viaje muy emotivo, y luego te vas a casa y haces ejercicio durante dos horas y media, y es lo último que quieres hacer de todos modos. Obviamente, quieres verte bien y todo eso, y sentirte bien, pero quería asegurarme de que fuera posible que ella hiciera cualquiera de estas cosas físicas que yo estaba haciendo. Me volví muy, muy fuerte. Pude hacer más flexiones de las que había hecho en mi vida, y podía levantar cosas pesadas y transportar cosas pesadas. Fue absolutamente loco sentir la transformación física.

“The Batman”, definitivamente una película de superhéroes de DC, es también inesperada en muchos aspectos. ¿Qué esperas que el público sienta cuando vea esta película en la pantalla?

Espero que se sorprendan y que se sienta como algo nuevo porque a nosotros, como cultura, obviamente nos encantan las películas de superhéroes. Por eso las hacemos una y otra vez. Dicho esto, no quiero salir del cine y ver la película que pensé que iba a ver. Quiero ir al cine y decir: "No tenía idea de en lo que me estaba metiendo". Quiero estar al borde de mi asiento. Quiero ser sorprendida. Yo también quiero estar satisfecha. Creo que "The Batman" realmente marca todas esas casillas. Cuando vi la película por primera vez, estaba sola y pude sentir los momentos en los que grité "¡Guau!" a la pantalla. Es una experiencia realmente comunitaria. Espero que la gente vaya al cine y la vea porque es el tipo de cosas a las que quieres ir con tus amigos y familiares y quieres interactuar con esta película. Realmente es muy emocionante.