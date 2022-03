Colin Farrell: “Viene de orígenes muy humildes y es peligroso, como cualquiera que vive en un mundo de violencia”

Colin Farrell es otro integrante del estelar elenco que forma parte de la producción “The Batman”, pero en esta ocasión el actor irlandés es irreconocible al interpretar al personaje de Oswald Cobblepot, alis el Pingüino. Además de su increíble transformación física, aquí Farrell tiene la oportunidad de darle un giro diferente a uno de los más peligrosos enemigos del Caballero Oscuro y todo el público podrá disfrutar de esta interpretación cuando "The Batman" se estrene en las salas de cine.

Colin, tú interpretas al villano conocido como el Pingüino, ¿qué fue lo que te atrajo de este personaje y la versión de Matt de la historia?

Me dedico a la vida como actor, pero también tengo un niño muy fuerte dentro de mí que todavía está vivo y que a veces busca la comodidad del entretenimiento, y aun así, como hombre, se relaciona con las cosas que amaba de niño o de adolescente. Y crecí viendo a Adam West en el programa de televisión y Burgess Meredith interpretando al Pingüino. Y también me encantó el primer “Batman” de Tim Burton, y su posterior “Batman Returns” con Danny DeVito como Penguin y Michelle Pfeiffer como Catwoman. Entonces me emocioné terriblemente con la idea de poder encarnar y acercarme a un personaje tan icónico como Penguin. Conocía el trabajo de Matt Reeve en “Cloverfield”, “Let Me In” y luego en las películas del Planeta de los Simios. Matt es un cineasta extraordinario. Es uno de esos raros cineastas que realmente mezcla la brillantez altruista con un sentido de entretenimiento comercial también. Hace películas para las masas, pero no para la concesión de ningún tipo de intelecto emocional o psicológico, o especificidad.

La historia de esta película ocurre al principio de la carrera de Batman y eso te dio la oportunidad de presentar una versión de este personaje que tampoco hemos visto.

Sí. Quiero decir, en la película se hace referencia a él como Penguin, pero en el guion se articuló expresamente que no está particularmente contento con ese apodo. No es algo que haya encarnado todavía. No es algo en lo que haya entrado. No sé si él nunca está de acuerdo con eso. No sé si alguna vez es algo a lo que se adapte y esté bien, porque entiende que puede infundir miedo en las personas. Pero aquí es Oz y es alguien que está en ascenso, al menos así es como él se ve a sí mismo. Está trabajando dentro de una organización criminal, pero no está en la cima de la organización o está cerca del hombre que está en la cima, Falcone, interpretado por John Turturro. No sé si es su mano derecha, pero si no, está bastante cerca de ser su mano derecha. De acuerdo con mis conversaciones con Matt, es un personaje complejo que tiene sus propios miedos y sus propias esperanzas y sus propias ambiciones profundamente ardientes de tener éxito por sí mismo. Viene de orígenes muy humildes y es peligroso, como cualquiera que vive en un mundo de violencia y que tiene una profunda ambición.

¿Puedes hablar un poco sobre tu proceso para encontrar al personaje físicamente?

Cuando leí el guion por primera vez, no estaba seguro de cómo entrar en él o qué podía hacer con él. Luego Mike Marino hizo su trabajo en el maquillaje y diseñó la cara, prácticamente diseñó la cara de Oz. Entre eso, lo que estaba en la página, y luego las conversaciones con Matt sobre la historia de fondo de Oz y posiblemente hacia dónde él se dirigía, todo se convirtió en una perspectiva increíblemente emocionante para mí y Oz simplemente cobró vida de inmediato.

El acento también, la voz. ¿Cómo influyó tus cambios de voz y acento en tu actuación?

Tengo un entrenador de dialectos con el que trabajo y con el que he hecho unas siete u ocho películas ya. Su nombre es Jessica Drake y es maravillosa. Estoy muy agradecido por su tiempo y atención. Creo que el dialecto funciona con cualquiera que realmente sepa lo que está haciendo como entrenador de dialecto. Es más que solo trabajar en sonidos y acentos. Están investigando los antecedentes socioeconómicos del personaje, los antecedentes emocionales y psicológicos de la persona, porque no todos somos solo sonidos que son el resultado del lugar donde crecimos geográficamente. Ese es el aspecto más destacado de un acento, pero es la forma en que soñamos, la forma en que nos articulamos y nuestra cadencia. Todas esas cosas influyen en el diseño de un acento. Y todos, por supuesto, provienen de la psicología y la emoción y todo ese tipo de cosas, por lo que Jessica fue increíble. Ella fue una fuente increíble y trabajé con ella durante un par de meses en varios sonidos.

¿Cómo se sintió encarnar el personaje ante otras personas por primera vez?

En 20 años de hacer películas, fue uno de los días más mágicos que jamás tendré. Estuvimos un día en el lote de Warner Bros. con Mike Marino y su equipo, y el equipo de vestuario, mi hermana y yo, y vino mi hijo. Estábamos todos allí un poco nerviosos y emocionados y había tanta gente. Yo era una de las 20 personas allí. No creo que habrá ningún personaje que interpretaré en el que pueda reclamar menos propiedad total que este y estoy bien con eso. Pero ese día fue la primera vez que salió la voz y fue divertido. Además, es algo muy poderoso estar tan profundamente escondido detrás de una máscara como esa. Es realmente poderoso y hubiera pensado que sería algo restrictivo o limitante, pero fue todo lo contrario. Fue una liberación absoluta. Entonces, esa fue la primera vez que lo escuché, cuando salió la voz y estaba caminando y me sentí bien. Todo pasó de ser una idea y una abstracción a ser Oz.

¿Qué esperas que experimente el público cuando vea esta película?

Matt ha trabajado muy duro. Espero que esto se vuelva un éxito para él.