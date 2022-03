“The Batman”, el épico regreso del Caballero Oscuro

Batman está de regreso en las salas de cine y en esta ocasión se debe al director Matt Reeves, quien escribió el guion junto a Peter Craig, y a Robert Pattinson, el tercer actor que en la última década ha encarnado al icónico héroe después de Christian Bale y Ben Affleck. Pattinson encabeza un elenco estelar que incluye a Colin Farrell, Zoë Kravitz, Paul Dano, John Turturro, Jeffrey Wright y Andy Serkis.

En esta ocasión veremos qué ocurre cuando un sádico asesino en serie conocido como “Riddler” (Paul Dano) comienza a eliminar a importantes figuras políticas en Gotham. Ahora, el joven y aún inexperto Batman (Robert Pattinson) se ve obligado a investigar la corrupción oculta de la ciudad y cuestionar la participación de su familia. Por suerte puede contar con la asistencia de su pequeño grupo de aliados: Selina Kyle, alias Catwoman (Zoë Kravitz), el leal Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright).

Para crear esta historia Reeves y Craig se inspiran, y hasta utilizan elementos de varias novelas gráficas del justiciero encapuchado como “Batman: Year One”, “Batman: The Long Halloween”, “Batman: Zero Year” y “Batman: Earth One”. Aun así, el resultado no ha sido un guion superficial que se concentra más en escenas de acción y referencias para los fans de los cómics. Se trata más de un argumento con capas (literales y metafóricas) que también se preocupa por crear un mundo palpable, un misterio digno del género policial y personajes que han sido muy bien desarrollados.

Estos detalles se ven en cada aspecto técnico de la obra que Reeves, desde el ritmo que se crea y se mantiene con el montaje y edición del filme (aunque hay momentos en los que esto falla), hasta una buena dirección de fotografía que en varias escenas regala al espectador imágenes memorables e increíbles escenas de acción dignas de Batman. Quizás la crítica más fuerte de este filme es que tiene por lo menos 20 o 25 minutos de sobra que, a pesar de que no se trata de un material que está mal realizado, rompe el ritmo orgánico de desarrollo de la historia que se nota en el resto de la película.

En cuanto a las actuaciones Robert Pattinson definitivamente es Batman y es Bruce Wayne, pero la forma en que encarna ambos aspectos del mismo personaje es muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora en la gran pantalla y es una bocanada de aire fresco. En cuanto al resto del elenco hay que resaltar las actuaciones de Colin Farrell, Zoë Kravitz, Andy Serkis y Jeffrey Wright porque cada uno logra una interpretación distinta y fresca de personajes que ya son muy conocidos por el público en general. El resto del elenco está muy bien, pero no están a la altura de los actores ya mencionados.

A fin de cuentas, no importa si “The Batman” es la mejor película del género de los cómics o si Pattinson es el mejor Batman definitivo en el cine o si es demasiado larga, lo que sí importa es que se trata de una muy buena película que provee al espectador una gran experiencia al verla en una sala de cine.