Andy Serkis: “Las habilidades de Alfred es lo único que realmente lo une a Batman”

El reconocido actor vuelve a colaborar con Matt Reeves para darle vida a Alfred en la nueva película "The Batman"

El cineasta y actor británico Andy Serkis es mejor conocido por interpretar personajes a través de la técnica de captura de movimientos, como fue el caso de Gollum en la saga del Señor de los Anillos o el chimpancé llamado César en la trilogía moderna del Planeta de los Simios. En esta ocasión Serkis no cuenta con esa tecnología para dar vida a otro icónico personaje: Alfred Pennyworth, el leal mayordomo de Bruce Wayne, mejor conocido como Batman. Andy Serkis es solo uno más del estelar elenco que da inicio a un nuevo capítulo de la franquicia del popular superhéroe con la película “The Batman”.

Entonces, ¿cómo te llegó el papel de Alfred Pennyworth?

Matt Reeves y yo obviamente habíamos trabajado juntos en las películas de Planeta de los Simios. Sabía que cuando iba a hacer esta película le apasionaba mucho la historia y estaba muy entusiasmado con ella. Una de las cosas que creo que nos conecta a través de la narración de las películas de los Simios, fue el sentido de familia y, en particular, el sentido de las relaciones de padres e hijos. Y esas son cosas que hemos discutido personalmente en profundidad a lo largo de nuestra relación en esas películas. Y así, cuando se trató de esto y cuando me pidió que interpretara a Alfred, ese fue el punto de contacto. Se trataba mucho de nuestra versión de Alfred.

¿En qué se diferencia Alfred en esta película?

Lleva una gran carga, que es el hecho de que nunca logrará, o nunca tendrá el potencial, para ser el padre que Bruce necesita que sea. Sabe que, aunque carga con la culpa de no estar presente en el momento en que asesinaron al padre de Bruce, simplemente no tiene la capacidad de ser un modelo paternal a seguir. Creo que esa es su tragedia como personaje. Y cuando los encontramos juntos en esta película, eso se está ampliando y fracturando. Y esa relación complicada y compleja es realmente el punto de partida para ellos en esta historia, y se profundiza cada vez más. Entonces, cuando Matt me pidió que jugara eso, dijo: "Andy, realmente quiero verte jugar ese nivel de emociones que exploramos en la franquicia de los Simios, pero donde podemos ver tu cara".

Esta versión de Bruce no es tan accesible en el aspecto emocional; él está en este tipo de exploración temprana de su viaje para vengar lo que le sucedió en su vida. ¿Cómo afecta esto a la lucha de interna de Alfred?

Bueno, así es. Ese fracaso parece aún mayor a medida que avanza. Donde tomamos el comienzo de la historia, en los últimos dos años él ha visto esta desintegración de Bruce, viéndolo retroceder en sí mismo y aislarse. Para Alfred, fue bastante difícil al principio, pero progresivamente se ha vuelto mucho más difícil. Y es como si tuviera esa insularidad, una especie de incapacidad cautelosa para conectarse realmente con Bruce, donde creo que probablemente pudo cuando era mucho más joven. Ese momento ha terminado. Bruce ahora está en su propio viaje y Alfred está sintiendo profundamente esa sensación de pérdida y la desesperación por tratar de ser su mentor, guiarlo y mantenerlo en el buen camino, pero no tiene ningún efecto.

¿Cómo influye Alfred en Bruce en su proceso de desarrollar esta personalidad de justiciero? ¿O simplemente está luchando para tratar de ayudar de cualquier manera que pueda?

Sí, en esta versión, la forma en que elegí interpretarlo, y al hablar con Matt, queríamos que sintiera que tenía antecedentes militares, lo que luego se habría traducido en que salió del SAS [Servicio Aéreo Especial] a través de una lesión, porque Matt lo escribió como alguien que tiene una lesión física y usa un bastón para caminar. Obviamente, está marcado tanto emocional como físicamente, pero entonces probablemente habría ido a trabajar en compañías militares privadas en todo el mundo y luego regresaría y se convertiría en un oficial de protección cercana. En realidad lo basé en algunos ejemplos de la vida real de oficiales de protección cercana que trabajan para la Familia Real. Por ese servicio es una persona racional. No es una persona emocional. Es todo lógica y estructura.

Entonces, es eso, pero con Bruce no puede aplicar ninguna de sus reglas normales, porque simplemente no funcionan con alguien que se está separando de esa manera. Así fue como lo abordamos. Y, sin embargo, se convierte, en cierto modo, en parte del viaje de Bruce debido a sus habilidades. Las habilidades de Alfred es lo único que realmente los une. El hecho de que ambos entiendan cómo descifrar el código. Es como sentarse con un niño y volver a los kits de modelos que pueden construir juntos, al menos hay algo de lo que pueden hablar. Es casi como un pasatiempo que los une y les da algo sobre lo que pueden expresar una opinión y comunicarse entre ellos.

"Él lleva el dolor de Bruce tan hermosamente y realmente atrae al mundo hacia sí mismo." Andy Serkis actor “

¿Qué crees que tienen estos personajes tan icónicos de DC Cómics que hacen que los queramos ver una y otra vez?

Es como cualquier gran historia que merece ser reinterpretada. Yo sigo regresando a Shakespeare, Johnson o cualquier otro gran escritor. Los personajes están maduros para la reinterpretación porque son arquetipos hasta cierto punto, pero son arquetipos que se revisan constantemente. Siempre puedes encontrar un nuevo ángulo en ellos. Puede que obtengas lo mismo un 90 % de las veces, también estará ese 10% con un giro o ángulo ligeramente diferente.

Todas estas historias que contamos en la pantalla grande son mitologías modernas. Y Gotham es un lugar tan mítico, así que poder reinterpretarlo como un personaje en sí mismo, en esta versión de “The Batman” es... Bueno, Gotham puede ser muchas cosas diferentes, pero en el fondo se trata de una red de mentiras. Se trata de falsedades y decadencia como resultado de la corrupción, pero puedes manifestar eso de muchas maneras diferentes, y creo que la forma en que Matt lo interpretó se verá muy fresco y nuevo. Y, sin embargo, tendrá el peso y la historia de las versiones anteriores. Como Pompeya o Herculano, donde tienes capas y capas de construcción sobre una sociedad antigua, sabes la riqueza de lo que realmente significan estas historias y se construye y crece y llevan esa historia con ellas.

¿Qué tal fue trabajar con Rob Pattinson?

Rob es un actor excepcional. Saliendo de esa gran trilogía de Crepúsculo, y luego tomando las decisiones que tomó para actuar en películas independientes, interpretando papeles brillantes y realmente desafiándose a sí mismo como un actor que se transforma. Creo que es excepcional, realmente veraz y algo muy enigmático. Él lleva el dolor de Bruce tan hermosamente y realmente atrae al mundo hacia sí mismo. Y es fantástico interactuar con él. Es divertido y lo disfruta, así que fue una experiencia magnífica. Me encantó. Felizmente lo haría de nuevo en un santiamén.