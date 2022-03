6 mujeres que dominaron el género de acción

Impresionantes explosiones, vertiginosas persecuciones en todo tipo de vehículo, confrontaciones físicas con complejas coreografías, épicas batallas y un sinnúmero de elementos más pueden formar parte de una película de acción, pero, a pesar de que estamos acostumbrados a ver a un hombre sobrevivir estas increíbles aventuras, con el paso del tiempo ha surgido cada vez más actrices que han demostrado que están a la par, y en algunos casos hasta sobrepasan a sus contrapartes masculinos. En honor al Día Internacional de la Mujer a continuación, veremos seis mujeres que han demostrado que ellas también pueden dominar el género cinematográfico de la acción.

Sigourney Weaver

A pesar de haber aparecido en un papel secundario en la comedia romántica “Annie Hall” (1977), el verdadero debut de Sigourney Weaver en el cine ocurrió con “Alien” (1979), filme que le dio inicio a una influyente saga cinematográfica y una de las películas de ciencia ficción de mayores ingresos en la historia del cine. Al interpretar a la teniente Ellen Ripley Weaver demostró su capacidad para protagonizar una película de acción, hecho de volvió a rectificar cuando regresó en la secuela “Aliens” (1986) y otras películas de la franquicia.

Linda Hamilton

Para principios de la década de los 80 Linda Hamilton ya había participado en varias producciones, pero fue en 1984 que su vida cambió al protagonizar junto a Arnold Schwarzenegger y Michael Biehn. Esa película del joven cineasta James Cameron también fue el inicio de una importante franquicia y aunque Linda Hamilton hace un excelente trabajo dándole vida a Sarah Conner, es en la secuela “Terminator 2: Judgment Day” (1991) en la que Hamilton demuestra su capacidad con una verdadera heroína del cine de acción.

Charlize Theron

Charlize Theron ganó el Óscar a Mejor actriz por su actuación en la película “Monster” (2003) y a lo largo de su carrera ha participado en producciones pertenecientes a distintos géneros, pero uno al que vuelve una y otra vez es el de acción y en cada ocasión demuestra su capacidad para sobrellevar este tipo de producción exitosa mente. Entre sus películas de acción más notables están “Æon Flux” (2005), “Mad Max: Fury Road” (2015) y “Atomic Blonde” (2017).

Emily Blunt

Es posible que esta versátil actriz británica es mejor conocida por interpretar la nueva versión de Mary Poppins en “Mary Poppins Returns” (2018) y por su participación en filmes como “The Devil Wears Prada” (2006) y “A quiet place” (2018), pero también ha sobresalido como protagonista en producciones de acción como “Edge of Tomorrow” (2014), “Sicario” (2015) y “Jungle Cruise” (2021).

Scarlett Johansson

A lo largo de su carrera Scarlett Johansson ha participado en películas pertenecientes a distintos géneros cinematográficos y ha sido reconocido por su participación en filme como “Ghost World” (2001) y “Lost in Translation” (2003), pero después de encarnar el personaje de Black Widow a ocho producciones incluyendo “Black Widow” (2021), además de su participación en películas como “Lucy” (2014) y “Ghost in the Shell” (2017), ella ha demostrados ser tan apta para la acción que como para el drama.

Michelle Rodríguez

En 199 Michelle Rodríguez participó en algunas producciones interpretando papeles secundarios, pero fue en el 2000 que ella llamó la atención de todos al protagonizar la película independiente “Girlfight”. Desde entonces ha participado en un sinnúmero de películas de acción como “Resident Evil” (2002), “S.W.A.T.” (2003) y “Battle Los Angeles” (2011), pero es mejor conocida por interpretar el personaje de Letty en distintas entregas de la franquicia de The Fast and The Furious.