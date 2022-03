"The Power of the Dog" gana mejor película en los BAFTA

Lashana Lynch posa en la sala de prensa tras recibir el Premio BAFTA del cine británico a la estrella emergente, el domingo 13 de marzo de 2022 en Londres. ( JOEL C RYAN/INVISION/AP )

“The Power of the Dog” ("El poder del perro") ganó el premio a la mejor película el domingo en los BAFTA del cine británico, mientras su realizadora Jane Campion se alzó con el premio a la mejor dirección.

Por el oscuro western ambientado en la década de 1920 en Montana y protagonizado por Benedict Cumberbatch como el dueño de un rancho, Campion se convirtió en apenas la tercera mujer que obtiene la estatuilla de dirección, y la segunda en dos años luego que Chloe Zhao lograra la hazaña con “Nomadland” en 2021.

Joanna Scanlan ganó el premio a la mejor actriz por “After Love” (“Después del amor”) y Will Smith el de mejor actor por “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”), un papel por el que ha recibido múltiples reconocimientos y que podría merecerle su primer Oscar.

Ariana DeBose posa en la sala de prensa tras ganar el Premio BAFTA del cine británico a la mejor actriz de reparto por su papel en "West Side Story", el domingo 13 de marzo de 2022 en Londres. (JOEL C RYAN/INVISION/AP)

Ariana DeBose y Troy Kotsur también continuaron su racha ganadora al obtener el BAFTA por sus actuaciones de reparto en “West Side Story” ("Amor sin barreras") y “CODA”, respectivamente.

La actriz estadounidense de origen puertorriqueño y el actor norteamericano, que es sordo, se perfilan como los favoritos en las mismas categorías de los Premios de la Academia, que se entregan en dos semanas en Los Ángeles. Kotsur es el primer actor sordo que gana un BAFTA.

"¿Han considerado tal vez un James Bond sordo?”, preguntó en su discurso de aceptación, en lenguaje de señas.

Los BAFTA regresaron con una ceremonia presencial tras haber sido un evento reducido el año pasado debido a la pandemia. Benedict Cumberbatch y Lady Gaga estuvieron entre las estrellas que desfilaron por la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres antes de la ceremonia, que fue conducida por la actriz y comediante Rebel Wilson.

Krishnendu Majumdar, presidente de la Academia de Cine Británica (BAFTA, por sus siglas en inglés), inauguró el espectáculo con un mensaje de apoyo a Ucrania.

“Nos solidarizamos con aquellos que luchan valientemente por su país y compartimos su esperanza de un regreso a la paz”, dijo.

Entonces siguió la ostentación con la diva Shirley Bassey, de 85 años, quien interpretó con una orquesta en vivo “Diamonds Are Forever” para conmemorar el 60 aniversario de las películas de James Bond.

“Bond cumple 60 años y sus novias 25”, bromeó Wilson, quien bajó el tono de su habitual material obsceno para la transmisión televisiva por la BBC a primeras horas de la noche.

Troy Kotsur posa en la sala de prensa tras ganar el Premio BAFTA al mejor actor de reparto, por "CODA", el domingo 13 de marzo de 2022 en Londres. (JOEL C RYAN/INVISION/AP)

Lashana Lynch, que causó sensación como una agente secreta en “No Time To Die” ("Sin tiempo para morir"), se llevó el premio a la estrella emergente, el único elegido por votación del público. Agradeció “a las mujeres de este país que me enseñaron lo que es estar en esta industria como una mujer de piel oscura. Les agradezco por sentar las bases para personas como yo”.

La cinta de Bond también se llevó el premio a la mejor edición.

El drama nominado al Oscar “Drive My Car”, del director japonés Ryusuke Hamaguchi, ganó el BAFTA a la mejor película en lengua no inglesa.

“Dune” de Denis Villeneuve, protagonizada por Timothee Chalamet y Zendaya, obtuvo cuatro de los 11 premios a los que aspiraba, incluyendo efectos visuales, sonido, cinematografía, de Greig Fraser, y música original, de Hans Zimmer.

Los premios BAFTA generalmente se entregan una o dos semanas antes de los Oscar y se han convertido en un escenario importante de la temporada de premios. Los Premios de la Academia de Hollywood se entregarán el 27 de marzo.

La academia de cine británica ha ampliado su membresía con derecho a voto y ha cambiado sus reglas en los últimos años en un intento por abordar la evidente falta de diversidad en las nominaciones. En 2020, ninguna mujer fue postulada a mejor dirección por séptimo año consecutivo, y los 20 candidatos en las categorías de actuación principal y de reparto fueron blancos.

Majumdar dijo que el campo más diverso de este año mostró que “ha llegado el cambio”. Pero la celebración fue moderada, con muchos asistentes reflexionando sobre la guerra que se libra al otro lado de Europa.

Cumberbatch lució una insignia en la solapa con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana. Dijo que era para oponerse al “megalomaníaco” presidente ruso Vladimir Putin que “hace llover el terror” sobre Ucrania.

“Es un momento muy aterrador y triste”, dijo en la alfombra roja. “Aunque este es un gesto, y la gente puede decir que es falso, es algo que puedo hacer esta noche”, además de presionar a los políticos británicos para que acojan a más refugiados de la guerra.

Jonas Poher Rasmussen, director de la película animada “Flee”, la historia de un refugiado afgano, dijo que era “surrealista” estar en una entrega de premios cuando “el mundo arde”.

Pero expresó que las imágenes de millones de personas expulsadas de sus hogares en Ucrania subrayan el mensaje de que “estas historias deben contarse”.