Lista de ganadores de los Critics Choice Awards 2022

Will Smith ganó el premio al mejor actor por la película King Richard. ( FUENTE EXTERNA )

The Power of the Dog ganó el galardón a la mejor película

La película "The Power of the Dog" arrasó la noche de este domingo en los Critics Choice Awards 2022 con al gamar los premios a la mejor cinta, mejor dirección, mejor fotografía y mejor guión adaptado.

En el apartado televisivo, "Succession" volvió a dominar en el género dramático mientras "Ted Lasso" lo hizo en comedia.

A continuación la lista completa de ganadores:

Mejor película: The Power of the Dog

Mejor director: Jane Campion - The Power of the Dog

Mejor actor: Will Smith - King Richard

Mejor actriz: Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur - CODA

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose - West Side Story

Mejor actor/actriz joven: Jude Hill - Belfast

Mejor elenco: Belfast

Mejor guión original: Kenneth Branagh - Belfast

Mejor guión adaptado: Jane Campion - The Power of the Dog

Mejor fotografía: Ari Wegner - The Power of the Dog

Mejor edición: Sarah Broshar y Michael Kahn - West Side Story

Mejor diseño de vestuario: Jenny Beavan - Cruella

Mejor diseño de producción: Zsuzsanna Sipos y Patrice Vermette - Dune

Mejor score: Hans Zimmer - Dune

Mejor canción: “No Time to Die” - No Time to Die

Mejor maquillaje y peinado: The Eyes of Tammy Faye

Mejores efectos visuales: Dune

Mejor película animada: The Mitchells vs the Machines

Mejor comedia: Licorice Pizza

Mejor película extranjera: Drive My Car - Japón

Mejor serie de drama: Succesion

Mejor actor en serie de drama: Lee Jung-jae - El Juego del Calamar

Mejor actriz en serie de drama: Melanie Lynskey - Yellowjackets

Mejor actor de reparto en serie de drama: Kieran Culkin - Succession

Mejor actriz de reparto en serie de drama: Sarah Snook - Succession

Mejor serie de comedia: Ted Lasso

Mejor actor en serie de comedia: Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor Actriz en serie de comedia: Jean Smart - Hacks

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Brett Goldstein - Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Hannah Waddingham - Ted Lasso

Mejor serie limitada: Mare of Easttown

Mejor película hecha para TV: Oslo

Mejor actor en serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton - Dopesick

Mejor actriz en serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet - Mare of Easttown

Mejor actor de reparto en serie limitada o película hecha para TV: Murray Bartlett - The White Lotus

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película hecha para TV: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Mejor serie animada: What If…?

Mejor serie extranjera: El Juego del Calamar

Mejor talk show: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor especial de comedia: Bo Burnham: Inside

Los Critics Choice Awards, o los premios de la Crítica Cinematográfica, son otorgados por la Broadcast Film Critics Association desde 1995. Todos los años han sido uno de los indicadores que ayudan a determinar los candidatos favoritos en los Premios Óscar, aunque en el caso de este certamen se premia tanto producciones cinematográficas como televisivas.

Los premios se llevaron a cabo el mismo día que los BAFTA 2022 y son de los más importantes de camino al Oscar 2022.