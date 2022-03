La película en la que trabajó el productor David Arce para Amazon Prime

El productor de cine mexicano, David Arce, ha encantado a la audiencia en las producciones cosechando logros por su pasión por el cine.

El joven entusiasta del séptimo arte ha grabado películas para Amazon Prime con su empresa de producción: Darce Productions.

Se trata de la cinta “Swipe Club”, del director Curtis Wyatt III, actualmente disponible en la plataforma Prime Video de Amazon, de cual Arce formó parte del equipo de producción.

La película fue bien recibida por la audiencia debido a la interesante historia. Con este éxito, el productor originario de la Ciudad de México decidió enfocarse principalmente en su carrera profesional en el cine.

En el filme también lideró las áreas de cámara y Departamento Eléctrico.

Sus inicios

La oportunidad de formarse como productor de cine Cuando Arce estaba en la Secundaria, pudo observar cómo se realizaba la filmación de la película llamada The New Daughter, lo que le dio el último impulso para decidir formarse como productor de cine.

Originario de Ciudad de México, David Arce también es conocido por ser el creador del canal DlagTV, un canal en el cual comparte contenido mixto que va desde producción, tutoriales de filmmaker, hasta charlas motivacionales.

En 2015 decidió crear DlagTV y considerando la calidad del contenido que había compartido, la cantidad de seguidores y observadores de su trabajo incrementaron en poco tiempo. A raíz de esto, el fotógrafo y productor de cine, Zach Veatch (quien actúa en la cinta) descubrió en Arce un talento prometedor y fue su mentor, refiere un comunicado de prensa.

En el año 2021, David Arce tomó la iniciativa –con el apoyo de su familia y esposa– de crear su propia empresa de producción.

Darce Productions ha obtenido reconocimientos en la producción y filmación como la página The knot and Wedding wire, quienes decidieron galardonar su producción “Best of weddings”.

Considerando las buenas críticas, varias marcas reconocidas se han interesado por cooperar con Arce como realizador (filmmaker), como Nissan o Prime Video. Otras marcas que destacan son Manscaped, Oakywood y Shyn, Dunkin' Donuts, JVC, entre otras, precisa la información.

Arce afirmó que quiere crear producciones que ayuden a las personas a alcanzar la grandeza, además, está seguro de que su carrera como productor de cine exitoso apenas ha comenzado.