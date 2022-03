Por qué las películas de Marvel no son consideradas en los Óscar

Premios Óscar: ¿Por qué La Academia no las premia?

Faltan tan solo algunos días para la entrega 2022 de los Premios Óscar. Y nuevamente nos preguntamos por qué las películas de Marvel no son consideradas en ninguna categoría.

Pese a que son un éxito de taquilla, La Academia no suele considerarlas en sus premios. Sin embargo, ahora tienen una posibilidad con la nueva categoría Fan Favorite. De esta manera, los fanáticos pueden votar su cinta favorita y así fue que Spider-Man: No Way Home llegó a la premiación.

Algunos directores de renombre como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Bong Joon-ho o Ridley Scott cuestionan constantemente la metodología de Marvel para crear películas. Sin embargo, estas cintas tienen grandes directores, actores y actrices.

¿Tú qué crees? ¿Deberían ser consideradas?