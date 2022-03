Héctor Ulises Montás: “Siempre tuve la necesidad de conocer la identidad del espacio en que vivimos”

A veces una persona puede ser apoderado por el deseo de conocer más sobre su pasado o el lugar en el que vive, y en el caso del cineasta Héctor Ulises Montás este instinto se manifestó como una necesidad de conocer más sobre la isla Hispaniola, porción de tierras compartida por la República de Haití y la República Dominicana. Esto lo motivó a participar en un proyecto muy especial: “Isla de Dos Repúblicas”, documental que ofrece una mirada a las similitudes y diferencias ecológicas y sociales entre ambos países y cuyo guion incluyó los textos académicos del ilustre historiador Frank Moya Pons. A lo largo de la filmación de este documental Héctor Ulises Montás tuvo la oportunidad de trabajar con un equipo de producción de alta calidad que también incluyó a Fabián Toro, la voz oficial de Discovery Channel en español, además del maestro Pengbian Sang y su hijo Su-Chan Sang, quienes se encargaron de componer la banda sonora del documental. Aun así, lo más importante para el cineasta ha sido la oportunidad de conocer más sobre su isla y compartir una experiencia sin igual con excepcionales individuos.

¿Cómo se involucró por primera vez con el proyecto de “Isla de Dos Repúblicas”?

Siempre tuve la necesidad de conocer la identidad del espacio en que vivimos, es decir la isla de Santo Domingo, que hoy se llama Hispaniola en la cartografía internacional.

¿Por qué es tan importante que el público dominicano vea este documental?

Tanto la narración del texto como la disposición de las imágenes, buscan promover la distribución del conocimiento a través de un documento audiovisual que presenta las semejanzas y diferencias ecológicas y sociales entre Haití y la República Dominicana.

¿Cuál crees que es la idea errónea sobre nuestra isla que es más común entre los dominicanos?

No creo que exista una idea errónea, sino que se trata de poder despertar más el interés de conocer nuestra isla y a la nación vecina.

¿Qué tal fue la experiencia de trabajar con el historiador Frank Moya Pons en este documental?

No tengo palabras que puedan definirlo, pero intentaré diciendo que me enseñó valiosas lecciones de nuestra identidad, de la isla y de diversos temas. Cuando experimentas una conversación con don Frank por su misma naturaleza colabora en tu persona (es decir en mí o en cualquier persona) para un nuevo entendimiento del tema tratado y, aparte, me siento afortunado porque este proyecto me brindó un amigo.

¿Para usted cuál fue el momento más memorable de la filmación de “Isla de Dos Repúblicas”?

En este proceso nosotros hicimos cinco expediciones con cinco cámaras y puedo decir que todas las expediciones fueron memorables, porque nos desvelaba nuestra isla, sobre todo lo que me impactó fueron las diferencias del manejo de los recursos naturales de cada República.

¿Existen planes para mostrar este documental fuera de las salas de cine?

Nosotros exhibimos “Isla de Dos Repúblicas” en los cines por ser un requisito que manda nuestra Ley de Cine, pero nuestra finalidad es poder difundirlo a nuestra nación y al mundo, que todos puedan tener la oportunidad de conocer y disfrutar de este interesantísimo documento que hemos preparado para un consumo educativo.

Esta es su ópera prima como director, pero después de haber filmado “Isla de Dos Repúblicas”, ¿tiene planeado crear otros documentales o le interesa incursionar en el cine de ficción?

Mi oficio se lo he dedicado a los documentales educativos, estamos apostando a eso, y creo en estas propuestas. Con relación al cine de ficción “yo soy un soñador y cuando elijo un sueño trato de llevarlo a la realidad”.