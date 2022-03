‘’Los Tipos Malos’’ de Dreamworks Animation ya está en las salas de cine

Caribbean Cinemas ha presentado la película ‘’Los Tipos Malos’’ a un grupo selecto de prensa, influencers y clientes, en una tarde familiar, en Cinema Centro Malecón. La actividad estuvo llena de atracciones para niños como una instalación de tobogán inflable, algodón de azúcar, pinta caritas y entrega de fotografías instantáneas.

En la nueva comedia animada de acción de DreamWorks Animation, basada en la colección homónima de libros best seller de The New York Times, una banda criminal de animales delincuentes está a punto de intentar su estafa más desafiante: convertirse en ciudadanos modelo.

Nunca han habido cinco amigos tan infames como Los Tipos Malos: el apuesto carterista Sr. Lobo (voz en inglés del actor ganador del Premio de la Academia Sam Rockwell, protagonista de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; el sorprendente ladrón de cajas fuertes Sr. Serpiente (voz original en inglés de Marc Maron, actor de la serie Glow de Netflix); el relajado maestro del disfraz Sr. Tiburón (voz en inglés de Craig Robinson, actor de la franquicia de películas de Hot Tub Time Machine); el fuerte y temperamental Sr. Piraña (voz en inglés de Anthony Ramos, de In the Heights); y la experta hacker de lengua afilada Sra. Tarántula (voz original en inglés de Awkwafina, actriz de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), alias “Redes”.

De un guion escrito por Etan Cohen (Tropic Thunder, Madagascar: Escape 2 Africa) y basada en la exitosa colección de libros homónima de la editorial Scholastic escritos por Aaron Blabey, la película Los Tipos Malos es dirigida por Pierre Perifel (animador de las películas de Kung Fu Panda), en su debut como director de cine. Esta película animada ya se encuentra disponible en los cines del país.