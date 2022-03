Estos son los ganadores de premios Óscar 2022

Lista de ganadores de la 94.ª edición los premios de la Academias de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, Estados Unidos.

Mejor película

“CODA”

Mejor directora

Jane Campion, El poder del perro

Mejor actor

Will Smith, Rey Richard: una familia ganadora

Mejor Actriz

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur, CODA: Señales del corazón

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose, Amor sin barreras

Mejor guión original

Belfast

Mejor guión adaptado

CODA: Señales del corazón

Mejor película animada

Encanto

Mejor diseño de producción

Duna

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Mejor fotografía

Duna

Mejor edición

Duna

Mejor maquillaje y peinado

Los ojos de Tammy Faye

Mejor sonido

Duna

Mejores efectos visuales

Duna

Mejor banda sonora original

Duna

Mejor canción original

“No time to die” (Sin tiempo para morir)

Mejor largometraje documental

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Mejor película internacional

Drive my car, Japón

Mejor cortometraje animado

The Windshield Wiper

Mejor cortometraje documental

The Queen Of Basketball

Mejor cortometraje de ficción

The Long Goodbye