Premios Oscar 2022: presupuesto y ganancias de las cintas nominadas

Hoy se llevará a cabo la 94° edición de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Aquí hablaremos de las películas nominadas: cuánto invirtieron en su realización y cuánto ganaron en recaudación.

Premios Oscar 2022: los presupuestos de las nominadas



"Dune" es una de las cintas que está en carrera para quedarse con la estatuilla a Mejor Película. La cinta de Denis Villeneuve tiene 10 nominaciones. Hasta el momento ha recaudado más de 400 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 165 millones.



"Rey Richard: una familia ganadora" es otra de las cintas que tiene varias nominaciones. Se estrenó tanto en cines como en HBO Max, de forma simultánea. Dirigida por Reinaldo Marcus Green, tiene a Will Smith en el papel del padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Su presupuesto fue de 50 millones de dólares y lleva recaudados 35 millones.



Netflix tiene dos grandes candidatas: "El poder del perro" y "No miren arriba", pero los presupuestos no son demasiado claros. No hay cifras exactas respecto a la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch. En relación a la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence se habla de 200 millones de dólares de producción.