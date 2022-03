Penélope Cruz también fue blanco de las bromas de mal gusto de Chris Rock en los Oscar

La ‘broma’ que hizo Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett que terminó con una bofetada por parte de Will Smith sin dudas ha sido el momento de los Oscar del que todos hablan. Sin embargo, ese no fue el único chiste de mal gusto: el comediante también bromeó sobre Penélope Cruz y Javier Bardem, comentario que no fue del agrado de la actriz y los internautas.

En esta 94.ª edición del galardón Cruz estaba nominada a mejor actriz por ‘Madres paralelas’, estatuilla que al final se llevó Jessica Chastain. "Si la mujer de Bardem pierde, él tampoco ganará", fueron las palabras de Rock antes de que se entregara el premio, que muchos catalogaron de broma machista.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/28/penélope-cruz-javier-bardem-posa-para-una-fotografía-a1fed11a.jpg

"Javier Bardem y su mujer están nominados hoy los dos”, dijo, haciendo referencia a las candidaturas de la pareja de actores españoles. Luego continuó: "Si ella pierde, él no puede ganar. Bardem está pidiendo a gritos que gane Will Smith, por Dios", comentarios que algunos interpretaron como machista, ya que se refirió a ella como ‘la esposa de Bardem’ y nunca mencionó su nombre.

Aunque en un principio tanto Penélope como Javier se rieron de los chistes del comediante, después se ve cómo ella niega con la cabeza, dando a entender que al menos la última parte no le causó mucha gracia.

Mucho se habla de la bofetada pero nadie se da cuenta de que Chris Rock omite el nombre de Penelope Cruz y habla de “Javier Bardem’s wife”, persona que, como él mismo dice, también está nominada a un Oscar. Flipo https://t.co/DzkAtmET33 — Anna Borshin (@anamanagua) March 28, 2022

“Mucho se habla de la bofetada pero nadie se da cuenta de que Chris Rock omite el nombre de Penélope Cruz y habla de “Javier Bardem’s wife”, persona que, como él mismo dice, también está nominada a un Oscar”, escribió un usuario de Twitter acompañado de un video del momento en el que Rock hace el comentario.

“Chris Rock le faltó el respeto sólo a las mujeres con las bromas. Llamar Penélope Cruz como la mujer de Javier Bardem es no reconocerla. Y burlarse de la alopecia de Jada después de decirla amiga es pasarse de la raya”, comentó otro internauta.

Horas antes de que Chris Rock dijera en directo en los Óscar "Javier Bardem and his wife" se escuchaba a Penélope Cruz decir esto en #LoDeBelleEpoque https://t.co/rl8e9RRVeN pic.twitter.com/vv6d1RkbWr — Carmen Prieto Berzal (@CarmenPrietoB) March 28, 2022

Lo curioso es que la broma machista hacia Penélope se produjo la misma noche que salió una entrevista para el canal de televisión laSexta en la que la actriz habla de la discriminación hacia las mujeres en la industria. "Mientras nos sigan preguntando cosas que jamás le preguntarían a un hombre, las cosas no van a cambiar", dijo la española.