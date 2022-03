El consuelo de Denzel Washington a Will Smith tras incidente con Chris Rock

Denzel Washington y Tyler Perry hablan con Will Smith. ( FUENTE EXTERNA. )

Will Smith protagonizó un suceso que quedará en la historia de los Óscar como uno de los más desagradables y violentos. En plena transmisión en vivo el galardonado como Mejor Actor golpeó al humorista Crhis Rock, tras este hacer una broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinket Smith.

Luego del incidente varios de sus colegas se acercaron al intérprete para tranquilizarlo, incluyendo al también ganador del Óscar como mejor actor, Denzel Washington. De acuerdo al medio "as.com" en las redes sociales circula un video filmado por los asistentes de producción del evento, donde se ve a Denzel acercarse para tranquilizar al actor.

Además, del veterano actor se observa a Tyler Perry charlar con Smith. Tras la charla él volvió secándose las lágrimas a su lugar.

Al momento de recibir el premio, por su rol como el progenitor de las hermanas Williams, Smith confesó algunas de las palabras que tras vestidores le dirigió el actor de “El Justiciero”.

“Denzel Washington me lo acaba de decir. 'Ojo, en el momento más importante de tu vida es cuando llama a la puerta el demonio", comentaba el galardonado actor mientras pedía disculpas. "La vida imita el arte y me volví un padre loco, como mi personaje. Espero que la Academia me invite de nuevo", concluía Smith.