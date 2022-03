Lo que pasó entre Will Smith y Chris Rock después del incidente de los Oscar

Tras el momento que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en los Oscar, en el que el actor le dio una bofetada al comediante por una broma que hizo sobre la alopecia que sufre su esposa Jada Pinkett Smith, P Diddy fue el único presente que se ofreció a mediar entre ambos.

Cuando se reanudó la transmisión en vivo, el rapero subió al escenario y dijo al público: “Will y Chris, vamos a resolver esto, pero en este momento seguimos adelante con amor”.

Pasada la ceremonia, Sean Combs, nombre real del rapero, se dio cita en el exclusivo afterparty de Vanity Fair, donde aseguró al portal Page Six que el protagonista de ‘Rey Richard’ y el humorista hicieron las paces después de la golpiza que se ha hecho viral en las redes sociales.

De acuerdo con P. Diddy, entre Will y Chris no existe ninguna enemistad al momento. “Eso no es un problema. Eso se acabó. Puedo confirmar eso”, refirió Diddy, quien no ofreció más detalles sobre la reconciliación. “Todo es amor… Son hermanos”, agregó.

De hecho, el mismo portal asegura que Smith asistió a la fiesta de Vanity Fair junto a su esposa y sus hijos, Jaden y Willow, donde se le vio imperturbable por el incidente que se produjo horas antes. Según reseñan, el actor bailó y rapeó toda la noche sus éxitos de los 90 ‘Summertime’, ‘Miami’ y ‘Gettin’ Jiggy Wit It’.

Otro hecho que confirmaría que hicieron las paces es que el humorista decidió no tomar acción legal contra el actor. Según reporta el medio Variety, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que Rock se ha “rehusado a presentar un informe policial” luego del incidente.