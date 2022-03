El actor Ezra Miller es arrestado en Hawái

El actor Ezra Miller quien interpreta a The Flash en las películas de “Justice League” (“La liga de la justicia”) fue arrestado tras un incidente en un bar de karaoke en Hawái donde, según la policía, gritó obscenidades, le quitó el micrófono a una mujer y molestó a un hombre que jugaba dardos.

Miller comenzó a importunar a la gente que cantaba la balada de Lady Gaga y Bradley Cooper “Shallow” en un bar al que suelen ir locales en Hilo, un pequeño pueblo de la isla de Hawái, dijo el jefe asistente de la Policía de Hawái Kenneth Quiocho.

La canción molestó a Miller, dijo Quiocho.

El actor, descrito por la policía como un visitante de 29 años de Stamford, Vermont, ha sido objeto de 10 llamadas a la policía desde el 7 de marzo, dijo Quiocho. No está claro cuánto tiempo ha estado Miller en la isla.

Han sido incidentes “manini” — un término de la lengua criolla pidgin hawaiano que significa pequeño — como filmar a personas en una gasolinera, negarse a salir de la zona de acera de un restaurante y discutir con personas, agregó Quiocho.

Miller fue arrestado en la madrugada del lunes en Margarita Village. Fue acusado de desorden público y acoso y liberado después de pagar una fianza de 500 dólares.

El agente de Miller y sus abogados no respondieron de momento mensajes que se les enviaron para conocer sus comentarios el martes.

Miller, quien ha sido reconocido como la primera persona abiertamente LGBT en interpretar un papel principal en una película de superhéroes, ha actuado en otras películas como “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”), “We Need to Talk About Kevin” (“Tenemos que hablar de Kevin”) y “The Perks of Being a Wallflower” (“Las ventajas de ser invisible”).

También tiene un importante papel en la próxima película del universo de “Harry Potter”, “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” (“Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore”).