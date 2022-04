Las instrucciones que habría dado el actor Alain Delon a su hijo por posible eutanasia

El legendario actor francés Alain Delon anunció su decisión de someterse al suicidio asistido a los 86 años después de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares en 2019.

Según las informaciones que han salido a la luz en las últimas horas, el veterano intérprete francés solicitó a su hijo, Anthony Delon, que comience con los trámites para cumplir con su deseo de acabar con su vida.

“Me pidió que organizara esto, sí”, confirmó el vástago del artista para el medio francés RTL el 14 de marzo, a propósito de la publicación de un libro.

Detalla el medio español ABC que, a pesar de que su hijo dio esta declaración, su hija Anouchka Delon, fruto de la relación del actor con Rosalie de van Breemn, y quien es ejecutoria testamentaria del patriarca, no ha confirmado ninguna "decisión" de su padre, dejando las declaraciones de su hermano, hijo de Nathalie Delon, a una muy libre "interpretación".

El francés morirá en Suiza, un país donde este método es legal, y el proceso será llevado a cabo por un médico tal y como estipula la ley.

Deloin es una gloria nacional de su país. Refiere el medio que las relaciones entre los hermanos Anthony y Anouchka Delon, la ejecutora testamentaria, nunca han destacado por una intimidad y complicidad excepcional, por lo que, aún se espera una posición oficial.

La última aparición pública del actor fue en septiembre pasado en el funeral de su amigo y cómplice Jean-Paul Belmondo.

La madre de Anthony, Nathalie Delon murió oficialmente de cáncer de páncreas, en París, donde la eutanasia está prohibida salvo en circunstancias muy excepcionales.

"Ella había decidido morir como había vivido. Es decir, morir cuando ella lo decidiese. Las últimas seis horas de su vida fueron muy difíciles, para mí, para nosotros, a su lado, dándole la mano…", dijo el hijo.

Según Anthony, su padre consideró admirable el comportamiento de su hijo con su madre. Y le habría pedido que "tomase las decisiones necesarias" cuando llegase su hora.

Abierto a la eutanasia

Al residir en Suiza, un país donde la autanasia está autorizada, el actor se ha mostrado abierto al suicidio asistido.

Y, desde Ginebra, el gran actor de cintas como "Gatopardo" o "La piscina" ha declarado en bastantes ocasiones su defensa del "derecho a morir".

"Vivo en Suiza, donde la eutanasia está autorizada. A partir de una cierta edad, a partir de un momento, creo que debe tenerse el derecho a marcharse tranquilamente, sin hospitales, sin pinchazos y esas cosas. Llegado el momento, dejaré este mundo sin lamentaciones. Lo he conocido todo, lo he visto todo. Pero esta época me parece vomitiva. Todo es falso, todo está falseado".

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió en un mensaje de despedida.

La última aparición en el cine fue interpretándose a sí mismo en ‘Toute Ressemblance’, una comedia de Michel Denisot que no recibió buenas críticas en Francia.

