Actor Alain Delon solicita la eutanasia y se despide de su público

El legendario actor Alain Delon dio a conocer que tomó una drástica decisión someterse al suicidio asistido. A sus 86 años, y después de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares en 2019, solicitó a su hijo Anthony que comience con los trámites para cumplir con su deseo de acabar con su vida.

“Me pidió que organizara esto, sí”, confirmó el vástago del artista para el medio francés RTL. El francés morirá en Suiza, un país donde este método es legal, y el proceso será llevado a cabo por un médico tal y como estipula la ley.

Delon se pronunció sobre el suicidio asistido en una de sus últimas entrevistas y se mostró totalmente a favor de que una persona pueda morir si así lo desea: “Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”.

A sus problemas físicos se sumó un acontecimiento que hizo que Delon perdiera la ilusión y el sentido de la vida: la muerte de su esposa Nathalie en 2021. Un hecho que dio aún más fuerza a la decisión de no querer vivir más.

Tras hacerse pública la petición a su hijo, ha sido el propio protagonista de cintas inolvidables como El gatopardo o La piscina quien ha compartido una carta de despedida para su público de tantos años.

El mensaje de despedida de Alain Delon

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió.

Un mensaje no demasiado extenso pero muy directo. En más de una entrevista ha confirmado su aprobación de la eutanasia y el derecho de cualquier persona a morir libremente. Con el padecimiento de cáncer de páncreas de su esposa, ese planteamiento estuvo muy presente para evitar su sufrimiento, pero no se dio.

La última aparición en el cine fue interpretándose a sí mismo en ‘Toute Ressemblance’, una comedia de Michel Denisot que no recibió buenas críticas en Francia.