Jim Carrey anuncia su retiro y estas son las razones

Por años Jim Carrey nos hizo reír en el cine con películas "La Máscara" o "Dos tontos muy tontos", pero al mismo tiempo nos ha hecho llorar con su historia de vida personal. Desde el suicidio de su exnovia hasta la depresión que confesó tener.

Ahora, Carrey nos hace comparte una decisión importante en su futuro inmediato. Ha anunciado su retiro del cine, aunque ha dejado una puerta abierta para un posible regreso después del parón que iniciará próximamente.

El cómico estaba presentando Sonic 2, la película de animación en la que pone voz a uno de los protagonistas principales. Kit Hoover, la presentadora del programa Hollywood Access, le dijo entonces que Dolly Parton había sugerido la posibilidad de que Carrey interpretara en la gran pantalla a su compañero musical, Porter Waggoner. Pero, entonces, Jim Carrey lanzó la bomba: "Bueno, me voy a retirar".

Hoover repreguntó a Carrey, ya que no estaba segura de haber entendido al actor, pero este le confirmó entonces sus intenciones: "Sí, probablemente. (…) Estoy hablando bastante en serio, sí". Eso sí, dejó una puerta abierta a seguir en el mundo de la interpretación si se dieran las circunstancias para ello en el futuro.

El actor norteamericano, que el pasado mes de enero cumplió 60 años, reconoció que existía la posibilidad de volver a participar en una película: "Depende, si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría seguir el camino, pero ahora me voy a tomar un descanso".

Las razondes de su decisión

Las razones de su decisión son simples. El actor quiere olvidarse de los sets de rodaje y disfrutar de una vida tranquila y espiritual

Jim Carrey justificó su decisión explicando que "me gusta mucho mi vida tranquila. Realmente me gusta pintar sobre un lienzo y adoro mi vida espiritual. Y esto es algo que, quizás, nunca escuches decir a otro famoso en el futuro, pero siento que tengo suficiente, que he hecho lo suficiente. Es suficiente".

La carrera de Jim Carrey comenzó en Canadá, su país natal, con solo 15 años y a los 20 se fue a vivir a Hollywood, donde se convirtió en uno de los cómicos más conocidos de los últimos 40 años. Si, definitivamente, el actor se retira, una legión de fans lo lamentará profundamente, después de participar en más de 40 películas y documentales a lo largo de su carrera.