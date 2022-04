Will Smith estaría en rehabilitación por estrés tras bofetada en los Oscar

El famoso actor Will Smith ha vivido las semanas más difíciles de su vida y es que en una noche se ganó su primer Oscar como Mejor actor, pero también protagonizó un escándalo a nivel mundial, al darle una bofetada al actor y comediante Chris Rock por un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Al parecer todo esto le ha afectado y, es que de acuerdo al diario The Sun, citando una fuente, el actor habría ingresado a un centro de rehabilitación para poder manejar el "estrés" y "ansiedad" causado.

El medio británico detalla que el actor de "Hombres de negro" habría decidido ingresar en una clínica de rehabilitación para tratar de gestionar no solo el estrés sino también la ira.

"El impacto de su reacción ha golpeado fuertemente a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés", dijo la fuente y agregó: "Esta es sin duda la batalla de su carrera".

Se cree que podría estar en un centro de lujo al que han acudido famosos millonarios.

Jada no pidió que la defiendan

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/07/jada-pinkett-smith-con-una-camisa-de-color-azul-con-rojo-82e20c8b.jpg La actriz Jada Pinkett Smith. (FUENTE EXTERNA)

Otra polémica ha llegado. La esposa de Will Smith y madre de dos de sus hijos declaró en una entrevista con US Weekly que no quería que Will Smith la defendiera.

"Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera", dijo la intérprete.

Problema de ira



En entrevistas ha revelado que tuvo una infancia difícil con un padre maltratador. El conocido comunicador británico Piers Morgan reveló en su columna que Smith podría tener problemas de ira debido a una experiencia que vivió al entrevistar a Jada hace unos años.

Morgan cuenta que fue en el 2011 que entrevistó a la actriz. “Hace unos años, entrevisté a Jada Pinkett Smith para CNN y Will apareció sin previo aviso para apoyarla”, escribió el expresentador de Good Morning Britain.

“Mi primer encuentro con él fue inquietante”, confiesa.

Afirmó que Smith gritó: “No estaba seguro sobre ti…. ¡No estaba seguro en absoluto!” mientras estaba a “pulgadas” de la cara de Morgan. Lo miró fijo a los ojos antes de sonreír y agregar: “Pero ahora me agradas”.

Hace solo unos días el actor renunció a su puesto en la Academia de Cine y por el momento dos películas suyas han dejado de producirse.

Pidió disculpas tanto en los Oscar cuando recibió el premio por la cinta "King Richard" y en sus redes sociales. Mientras tanto, la Academia tendrá su veredicto este viernes de las posibles sanciones en su contra.

"Es en el mejor interés de todos los involucrados que esto sea manejado de forma oportuna", dijo el presidente e la Academia, David Rubin, en una carta dirigida a los miembros de la directiva este miércoles.

