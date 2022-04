Jada Pinkett Smith 'nunca' quiso casarse con Will Smith; vieja confesión se hace viral

La polémica en la familia Smith continúa. Este viernes la Academia del Cine anunció que Will Smith ha sido vetado durante diez años de cualquier evento de la Academia del Cine luego de la bofetada que le dio al actor y comediante Chris Rock en plena ceremonia.

Ahora, Jada Pinkett Smith está en el candelero por unas declaraciones donde vuelve a dejar mal parado a su esposo. La actriz de "Matriz" reveló que "nunca" quiso casarse con Will y que "lloró" en una boda calificada como "horrible".

El periódico estadounidense The New York Post reveló esta información. Según el medio, la madre de los hijos del actor afirmó haber "llorado por el maldito pasillo" antes de unirse en matrimonio con la estrella de "Fresh Prince of Bel-Air" en la víspera de Año Nuevo en 1997.

“Estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven, siendo joven, y estaba como embarazada y no sabía qué hacer”, declaró Pinkett Smith, de 50 años, en un fragmento que ha salido a la luz de su programa de Facebook “Red Table Talk” donde habla sin tapujos de todo lo relacionado con su vida y la de su familia. “Nunca quise casarme”, confesó.

En un video de 2018, que ha resurgido en medio de una renovada controversia en torno a su "enredo" con el cantante de R&B August Alsina, de 29 años, Pinkett Smith recuerda con franqueza a su madre, Adrienne Banfield-Norris, también conocida como "Gammy", de 68 años, la "obligó" a ella y a Smith a casarse después de quedar embarazada de su primer hijo juntos, Jaden, ahora de 23 años.

“Realmente no quería casarme”, reiteró Pinkett Smith sentada alrededor de la mesa circular con su madre, Smith, de 53 años, y su hija Willow, de 21.

“Solo nos casamos porque Gammy estaba llorando”, informó ella entre risas a Willow.

“Era casi como si Gammy dijera: 'Tienes que casarte, así que hablemos de la boda'”, dijo Pinkett Smith, lo que llevó a Banfield-Norris a confesar: “Recuerdo sentirme muy fuerte y desear que ustedes se casaran”.

Reseña NY Post que la hoy abuela tenía solo 18 años cuando quedó embarazada de Jada Pinkett Smith y se casó brevemente con su padre, Robsol Pinkett Jr.

“Recuerdo [querer que tú y Will se casaran] pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”, agregó Banfield-Norris, la madre de Jada.

Boda "Horrible"

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/08/una-persona-con-un-bebé-en-sus-brazos-a6555a86.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/08/una-persona-con-un-bebé-en-sus-brazos-a6555a86.jpg Jada Pinkett y Will Smith durante su boda en 1997. (FUENTE EXTERNA)

La suegra de Will Smith reconoció que "fue una boda horrible".

Jada y Will se casaron en el Cloisters Castle de estilo gótico en un suburbio de su ciudad natal, Baltimore, Maryland.

“La boda fue horrible”, reconoció Banfield-Norris. "Fue un desastre. Jada estaba enferma, era muy desagradable… No cooperó con nada”.

Riendo, Pinkett Smith estuvo de acuerdo y dijo: “Y estaba tan molesta porque tenía que casarme. Estaba tan enojada que fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino por el pasillo”.

En cambio, al actor que ganó el primer Oscar por la cinta "King Richards" sobre la vida del padre de Venus y Serena Williams, sí estaba realmente emocionado el día de su boda.

“No hubo un día en mi vida en el que quisiera algo más que estar casado y tener una familia”, dijo Will Smith durante el episodio. “Desde que tenía literalmente 5 años, me imaginaba cómo sería mi familia”.

Ha sido una semana entre polémicas para la actriz, pues la revista US Weekly se ha hecho eco de las declaraciones de una fuente muy cercana a la pareja que asegura que ella cree que su marido “lo exageró todo” y lamenta que la situación terminará en algo “físico” entre Will y Chris Rock. “Fue en el calor del momento y fue él el que exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reacción de forma exagerada”, expresó la fuente.

RELACIONADAS Así se siente Jada Pinkett sobre la bofetada de Will Smith