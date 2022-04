La contundente decisión de la Academia contra Will Smith tras la bofetada que le dio a Chris Rock

El tenso momento en el que Will Smith golpeó a Chris Rock. ( FUENTE EXTERNA )

Ya la Academia del cine tomó una decisión tras la bofetada que el actor Will Smith le dio a Chris Rock en plena transmisión del Óscar.

Smith fue vetado durante diez años de cualquier evento de la Academia del cine. Este viernes la organización comunicó el castigo elegido para el actor después del golpe dado al comediante Chris Rock la noche de los Oscar tras una broma sobre Jada Pinkett Smith.

“Por un periodo de diez años, a partir del 8 de abril, el señor Smith no podrá participar en ningún evento o programa, en persona o de forma virtual”, señalan en una carta abierta el presidente David Rubin y la consejera delegada, Dawn Hudson. Hollywood cierra las puertas del Olimpo al más reciente ganador del premio de Mejor actor.

Hace unos días Will Smith se adelantó a la decisión el viernes pasado, cuando anunció que renunciaba a la organización. “Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo”, señaló el actor en un comunicado.

El actor aseguraba tener “el corazón roto” tras una decisión que lo coloca en una deshonrosa lista compuesta por cinco nombres, los académicos expulsados tras la irrupción del movimiento Me Too. Estos son el productor Harvey Weinstein, el comediante negro Bill Cosby, el director Roman Polanski y el fotógrafo de Capote y Nunca me abandones, Adam Kimmel, quien ha sido procesado por tener sexo con menores de edad.

En el texto publicado este viernes, Rubin y Hudson se disculpan por no haber manejado la situación la noche del Oscar “de forma adecuada”. “Esta fue una oportunidad para nosotros de poner un ejemplo con nuestros invitados y espectadores y nos quedamos cortos, sin estar preparados para lo inesperado”, señala el documento.

La Academia pretende con su decisión poner punto final a casi dos semanas de polémica. Este tiempo, no obstante, ha dejado poca claridad de la actuación de la cúpula de la organización dentro del teatro Dolby, donde fueron entregados los premios. Rubin aseguró la semana pasada que la Academia pidió a Smith abandonar el lugar después del golpe y este se negó. Esta versión fue posteriormente desmentida por gente cercana al ganador del Oscar a la revista Variety. Fuentes anónimas señalaron a la publicación que el intérprete recibió mensajes contradictorios.

Este jueves, Los Angeles Times ha hecho una recreación de los tensos minutos que siguieron al despliegue de violencia de Smith. El diario, quien entrevistó a una docena de personas presentes, asegura que Rubin y Dawn Hudson, la consejera delegada de la academia, se levantaron de sus asientos y fueron tras bambalinas 10 minutos después de la bofetada. Preguntaron a Rock qué tal se encontraba y fueron en busca de la publicista de Smith, Meredith O’Sullivan. Un abogado se reunió con ellos en una habitación. Del encuentro salió un mensaje para el actor, la Academia lo quería fuera del teatro lo antes posible.