¿Habrá Spider-Man 4 con Tobey Maguire? Sam Raimi respondió

El interés por Spider-Man está por las nubes después de lo que fue Spider-Man: No Way Home y el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como otras versiones de Spider-Man dentro del Multiverso. No por nada Spider-Man es el personaje más taquillero del cine.

Pero ahora el que habló fue Sam Raimi, director de la trilogía con Maguire. Es que el director respondió sobre la posibilidad de filmar Spider-Man 4 y continuar la historia de la trilogía del 2000, que se retomó en No Way Home.

Raimi está al frente de lo que será el próximo, y posiblemente más ambicioso, estreno dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Estamos hablando de Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Y justamente, en relación a esta cinta, el director se refirió a esta chance.

"Me di cuenta después de hacer Doctor Strange que todo es posible. Amo a Toby. Me encanta Kristen Dunst. Creo que todas las cosas son posibles", aseguró Raimi.

"Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesado en eso en este momento. No sé cuáles son sus pensamientos al respecto. Realmente no he perseguido eso. Pero suena hermoso. Si no fuera una película de Spider-Man, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente", agregó.