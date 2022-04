Jodie Foster filma película en Santo Domingo para Netflix

La destacada actriz estadounidense Jodie Foster está filmando una película en Santo Domingo. Se trata del filme "Nyad", una película biográfica sobre la nadadora de larga distancia Diana Nyad, que llegará a Netflix de la mano de los directores Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.

Una fotografía de Foster desde el área del 'motor home' compartida en la cuenta de Instagram del director de cine Antonio del Real @antoniodelreal10 se ha publicado en varios portales especializados en cine.

Según el director, la imagen fue enviada por su amigo, el ayudante en dirección de cine Oscar Manero. "Un amigo, ayudante de dirección de cine #oscarmanero me envía esta foto de la película que rueda en #santodomingo “Nyad” con la actriz Jodie Foster para darme envidia… Sabéis cuántos años tiene esta estupenda actriz... Este año cumple 60!!!Impresionante! ? ?? #jodiefoster #nyad #nyadmovie", escribió.

Foster se une así a una larga lista de actores que han venido a rodar a República Dominicana como parte de las facilidades otorgadas por la Dirección General de Cine (Dgcine). Sandra Bullock, Jennifer López, Brad Pitt, Channing Tatum y Daniel Radcliffe son solo algunos.

Detalles del filme

La vida de Diana Nyad motivó una historia para Netflix, una nadadora de larga distancia que, a los 64 años, se convirtió en la primera persona en alcanzar el «Everest de la natación»: completar un trayecto de 53 horas y 177 kilómetros a nado, sin jaula de protección contra tiburones, desde Cuba hasta la Florida; en el medio, el mar abierto, con sus inminentes peligros.

El largometraje marca el debut como directores de ficción del dúo ganador del Oscar, el BAFTA y el Emmy conformado por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, quien realizó Rescate en las profundidades y Free Solo.

Además de Foster, participa en la película la nominada al Oscar Annette Bening (Los niños están bien).

Annette Bening encarnará a Diana Nyad, y Jodie Foster interpretará el papel de Bonnie Stoll, la entrenadora y amiga de toda la vida de la nadadora.

Ficha técnica

Como guionistas figura la ganadora del Emmy, Ann Biderman (Ray Donovan), y Julia Cox (Do No Harm), seleccionada por la prestigiosa lista "The Black List".

En la producción la encabezan Andrew Lazar, de Mad Chance (Francotirador); Teddy Schwarzman, de Black Bear Pictures (Descuida, yo te cuido; El código enigma).

Sobre Jodie Foster

Alicia Christian Foster (Los Ángeles, 1962) es el nombre de pila de la actriz y directora Jodie Foster que pronto cumplirá 60 años.

Se ganó su primer Oscar como Mejor actriz por "Acusados" (1988) y por "El silencio de los inocentes" (1991).

A los catorce años deslumbró a todo el mundo con su interpretación en Taxi Driver (1976), el clásico filme de Martin Scorsese que llevó a la fama mundial a un joven Robert De Niro interpretando a Travis Bickle, un veterano de la guerra de Vietnam que trabaja de taxista y recorre en el turno nocturno las sórdidas calles de Nueva York.

Otras películas destacadas de la filmografía de Jodie Foster son "Sombras y nieblas" (1991), de Woody Allen; la comedia romántica "Sommersby" (1992), que protagonizó junto a Richard Gere; Nell (1994), la llevó a ser nominada de nuevo al Oscar; "Contact" (1997), en la que interpretó a una astrónoma que capta señales del espacio exterior; y "Ana y el rey" (1999), tercera versión cinematográfica de la historia de la institutriz Anna Leonowens y el rey de Siam.