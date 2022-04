Nuevas imágenes y más teorías de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Doctor Strange in the Multiverse of Madness promete ser la próxima gran película de Marvel, incluso tanto o más grande que Avengers: Endgame. Así lo siente y lo ha dicho en más de una oportunidad Benedict Cumberbatch, el protagonista de la cinta.

La cinta llegará a los cines el 6 de mayo y traerá a Cumberbatch como Doctor Strange, pero también a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff tras lo que fue el estreno de su serie WandaVision. Y con las nuevas imágenes, hay más especulaciones sobre el rol de Scarlet Witch.

La película, dirigida por Sam Raimi, también traerá a Benedict Wong como Wong y a Xochitl Gomez en su debut como America Chávez.

Aún hay muchas dudas sobre el rol de Wanda Maximoff, la que aparenta ser la nueva gran villana del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, en una escena se la ve haciendo equipo con Wong para pelear contra un monstruo.

Y tú, ¿qué esperas de esta película?