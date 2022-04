Siete películas con el libro como gran protagonista

Los libros catalizan, detonan relaciones entre personajes, hacen florecer relaciones amorosas o juegan como elementos de escape; las librerías y bibliotecas, como espacios de encuentro que, a la vez que convocan, resguardan. Desde el drama, el romance y el humor, de forma directa o subrepticia, varios directores se han esforzado por reivindicar los libros y la lectura como elementos medulares para la representación de la emoción y el pensamiento, así como de la creación cinematográfica misma. En el marco del Día Internacional del Libro esta es nuestra propuesta cinematográfica para los amantes de la lectura.

The Bookshop

Isabel Coixet adapta la novela homónima de Penélope Fitzgerald sobre una mujer que ama la lectura y trata de abrir la primera librería en un pueblo costero británico. Situada en la década de los cincuenta, en tiempos de la novela distópica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1953). En ella, en un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, una joven mujer decide, en contra de la educada pero implacable oposición vecinal, abrir la primera librería que haya habido nunca en esa zona. Emily Mortimer da vida a Florence Green, la heroína que se embarcará en la empresa de abrir una librería como tributo a su fallecido esposo, con el que compartía su pasión por la lectura. Florence es una mujer sola, pero construye libro a libro la “Old House Bookshop” en una antigua casa de Harbour.

Notting Hill

William, tranquilo propietario de una tienda de libros en el popular barrio londinense de Notting Hill, conoce un día por casualidad a la famosa Anna Scott, la estrella más rutilante del firmamento cinematográfico actual. Desde el momento en que la actriz entra en su tienda, la vida de William empezará a cambiar. Más que un libro, en esta película la verdadera protagonista es la librería de viajes que William Thacker regenta en Notting Hill el día que el destino decide cruzar en su camino a la célebre actriz Anna Scott. Una guía de viajes sobre Turquía será la culpable de que las historias de los personajes interpretados por Hugh Grant y Julia Roberts se unan en el lugar donde se pronunciará una de las frases más icónicas del cine contemporáneo: “Solo soy una chica parada delante de un chico pidiéndole que la ame”.

La sociedad literaria y el pastel de pie de patata

En esta ocasión, el tema literario vuelve a estar doblemente presente: en la trama y en su origen, una novela de Mary Ann Shafer, donde Juliet Ashton (interpretada por Lilly James) se mete en la piel de una escritora de éxito, que busca el argumento para su próximo libro, conoce la existencia de una peculiar sociedad literaria y decide ir a conocer a sus integrantes. Juliet decide viajar a esta pequeña isla, sin saber que encontrará mucho más que una gran historia.A lo largo de la historia descubriremos una serie de relatos y personajes unidos por el amor a los libros y la búsqueda de evasión en historias de otros de su propia realidad. Una historia emotiva donde la lectura se convierte en el hilo conductor de una trama amable y romántica.

El editor de libros

Rechazado por la gran mayoría de editoriales de Nueva York, Thomas Wolfe (Jude Law) acude ya sin esperanza a la editorial Charles Scribner’s Sons como último recurso. Max Perkins (Colin Firth) decide apostar así por el joven y excéntrico escritor. Fue entonces cuando Wolfe se convirtió en uno de los novelistas más exitosos de la América de principios del siglo XX, y consiguió gran éxito tras publicar 'Look Homeward' a la edad de 29 años. La película se basa en la relación que existió entre Perkins y Wolfe, y durante el proceso de publicación de la segunda novela de Wolfe, 'Time and the River', cuando surgió la complicada relación con Perkins, ya que Wolfe aseguraba que su obra había sido significativamente recortada y editada antes de su publicación.

La ladrona de libros

Narra la historia de una animosa y valerosa jovencita llamada Liesel, que transforma las vidas de todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir con una familia de acogida en la Alemania de la II Guerra Mundial. Para Liesel, el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean, tanto a ella como a toda la gente que conoce y quiere. El amor por la lectura y el creciente aprecio por su nueva familia se intensifican en Liesel cuando se hace amiga de un nuevo huésped de los Hubermann, un refugiado judío llamado Max (Ben Schnetzer), que comparte su pasión por los libros y que la anima a desarrollar sus capacidades de observación, aun cuando Max se esconde de los nazis en la oscura y gélida humedad de un sótano. Sus nuevas amistades, junto con su exponencialmente creciente amor por los libros, le suministran a Liesel tanto una evasión como un camino que determinará su destino.

Basada en hechos reales

Roman Polanski, su director, plantea preguntas sobre los libros y los padecimientos de quienes los escriben: la autoficción, el miedo a la página en blanco o la figura del escritor fantasma. Esos son algunos de los interrogantes que podemos ver en esta adaptación de la novela homónima de Delphine de Vigan. En este thriller, Delphine (Emmanuelle Seigner) escribe un exitoso libro, dedicado a su madre. Abrumada por la fama, la escritora tiene que aprender a relacionarse con Elle, una particular fanática interpretada por la bella Eva Green, una joven encantadora, inteligente e intuitiva. Elle comprende a Delphine mejor que nadie, y pronto se convierte en su confidente. Delphine confía en Elle y le abre las puertas de su vida. Pero, ¿quién es Elle en realidad? ¿Qué pretende? ¿Ha venido para darle un nuevo impulso a la vida de Delphine o para arrebatársela?

84 Charing Cross

Esta es una película de 1987 dirigida por David Hugh Jones y basada en el libro del mismo nombre donde Helene Hanff reproduce la correspondencia mantenida durante años con el empleado de una librería de Londres. Helen Hanff, una combativa escritora neoyorquina, envía una carta a una pequeña librería de Londres pidiendo varios clásicos de la literatura inglesa difíciles de encontrar. Frank Doel, el reservado librero inglés, contesta a su petición. Comienza así una conmovedora correspondencia entre dos continentes, que durará durante veinte años. En ella, la actriz Anne Bancroft realiza un papel exquisito, acompañada de un joven Anthony Hopkins, retratando a la excéntrica estadounidense que no duda en despotricar contra todo y contra todos si algo le desagrada y se deshace en prodigalidad si lo considera oportuno.