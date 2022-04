Will Smith reaparece en La India para meditar tras escándalo con Chris Rock

El famoso actor de Hollywood Will Smith se apartó del ojo público luego del escándalo en los Oscar, donde le dio una bofetada al actor y comediante Chris Rock y minutos después ganó su primera estatuilla.

Esa mezcla de emociones lo hizo ingresar a un centro de rehabilitación, de acuerdo con medios internacionales.

Ahora, el actor de "King Richard", la cinta que le dio el Oscar, ha 'reaparecido' y del otro lado del mundo. El tambén rapero fue captado en Bombay, La India, el gigante país del continente asiático, a donde fue como parte de un "viaje espiritual".

Estuvo sonriente y posó con algunos colaboradores del transitado aeropuerto de Mumbai.

Medios como Page Six detallan que el aterrizaje a La India ha sido con la finalidad de conocer al líder espiritual y yogui Sadhguru, que enseña "métodos poderosos para la autotransformación".

Según los informes, Smith y su familia se reunieron en 2020 con este reconocido gurú en Los Ángeles.

No obstante, muchos cuestionan que, a pesar de estar en una gira espiritual para meditar, todavía no se ha disculpado personalmente con Chris Rock. Una fuente consideró: "El 'viaje espiritual' de Will a La India para practicar yoga y meditación parece cínico y ridículo, dado que no se ha disculpado personalmente con la única persona a la que agredió frente a millones. Ninguna cantidad de 'Namastes' compensará eso".

Hace un mes Will Smith renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza los premios Oscar.

Días después la Academia, en un comunicado, lo vetó por 10 años y le prohibió asistir a cualquier tipo de eventos relacionados con los Oscar.

Su esposa, Jada Pinkett Smith, dijo la semana pasada que su familia se está "curando" tras el bochornoso momento que se volvió tendencia mundial.

"La familia Smith se ha centrado en la curación profunda. Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento", escribió la actriz como parte de la promoción del programa de Facebook Red Table Talk al mismo tiempo.