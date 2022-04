"Necesito reconsiderar qué quiero hacer": Andrew Garfield tomará un descanso de la actuación

Andrew Garfield viene atravesando un momento álgido en su vida profesional. Durante 2021 estuvo en éxitos de taquilla como "The Eyes of Tammy Fate", "Tick Tick", "Boom!" y "Spider-Man: No Way Home". Pero todo indica que ahora se tomará un descanso.

El actor está abocado al estreno de "Under the Banner of Heaven", una serie que se estrenará el 28 de abril a través de FX y Hulu y luego llegará a Latinoamérica a través de Star+.

La serie relata el caso real de los hermanos Ron y Dan Lafferty quienes asesinaron a su cuñada, la esposa de su hermano mayor, Allan. Garfield interpretará a Jeb Pyre, un detective mormón a quien se le asigna el caso del asesinato de Brenda, otra mormona víctima de un crimen. Y tras este estreno, parará.

“Me voy a tomar un recreo, voy a descansar un poco después de la serie. Necesito recalibrar y reconsiderar qué quiero hacer después y quién quiero ser y ser, un poco, una persona por un tiempo. Como saben, la temporada de premios es una lavadora”, aseguró en una entrevista.

