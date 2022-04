“The Lost City”, una divertida aventura con estrellas de Hollywood y trasfondo dominicano

Channing Tatum y Sandra Bullock en un fotograma de The lost city. ( FUENTE EXTERNA )

Entre las películas que se han estrenado en las salas de cine figura un filme esperado por todos: se trata de “The Lost City”, la producción internacional dirigida por los hermanos Aaron y Adam Nee que se filmó en República Dominicana y está protagonizada por estrellas como Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Oscar Núñez, Da'Vine Joy Randolph y Héctor Aníbal.

Loretta Sage (Sandra Bullock) es una solitaria escritora de novelas románticas y de aventuras sobre un héroe llamado Dash. Ella se encuentra en medio de una gira de libros junto con Alan Caprison (Channing Tatum), el modelo de las portadas de sus novelas, pero la vida de ambos toma un giro inesperado cuando Loretta es secuestrada por el excéntrico multimillonario conocido como Fairfax (Daniel Radcliffe) y se ven involucrados en una feroz aventura en la jungla para encontrar una ciudad perdida.

Vale la pena volver a resaltar que no solo este filme cuenta con talento local delante de la cámara, como es el caso del actor dominicano Héctor Aníbal, quien interpreta a uno de los personajes secundarios, sino que también esta película fue filmada por completo en República Dominicana con los servicios de producción y estudio de Lantica Media. Esta es una de las producciones cinematográficas más grandes que se han filmado en el país al contar con un presupuesto 105 millones de dólares, de los cuales 75.3 millones de dólares se invirtieron a nivel local y de las 700 personas que conformaron su equipo de producción, el 83% eran dominicanos.

Esta es la tercera película escrita y dirigida por los hermanos Nee, pero el guion está basado en una historia creada por Seth Gordon y la adaptaron en colaboración con Oren Uziel y Dana Fox. De todas formas, el guion en sí es básico y su trama es bien simple, pero no deja de ser entretenido, no se toma muy en serio y tiene suficientes giros argumentales y situaciones llenas de acción y comedia para mantener la atención del espectador. Asimismo, el guion también incluye varias referencias y tributos a otras películas de aventura, como las de Indiana Jones, y tiene una fuerte influencia de “Romancing the Stone” (1984), película que mezcla la aventura y la comedia y que fue protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Por otro lado, en algunas escenas los diálogos pueden estar repletos de ingeniosos chistes que se basan en juegos de palabras en inglés, también incluyen referencias cinematográficas o revelan detalles de los personajes, pero en otros momentos son secos y carecen de gracia.

Visualmente la película está muy bien, se aprovechan los paisajes naturales de la isla y para las escenas que requieren de elementos más complejos se han creado escenarios muy creíbles. Por otro lado, cómo se trata de una película de aventura, hay muchas secuencias de acción que son bien divertidas y que se enfocan más en el humor. Hasta en momentos de violencia y de sangre el objetivo principal es entretener al público.

En general, las actuaciones están muy bien y la química entre Sandra Bullock y Channing Tatum es muy divertida y se nota especialmente en la manera que reaccionan ante las extrañas situaciones en la que se ven envueltos. Además, Daniel Radcliffe hace un buen trabajo interpretando un antagonista que puede alternar de una forma orgánica entre agradablemente excéntrico y peligroso. Los demás actores en papeles secundarios también hacen un buen trabajo y es muy agradable ver a Héctor Aníbal actuando y compartiendo escenas estas estrellas de Hollywood

“The Lost City” no va a cambiar la historia del cine ni va a ganar un Oscar, pero sí es una película muy divertida que incluye muchos detalles que se pueden apreciar tanto por los cinéfilos como cualquier espectador regular, así que vale la pena verla en una sala de cine. Este filme también sirve como un buen ejemplo de que en República Dominicana sí se puede hacer cine de categoría internacional y de alto presupuesto.