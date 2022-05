“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, una secuela que cambia las reglas del juego

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” está dirigido por Sam Raimi y protagonizado por Benedict Cumberbatch. ( IMDB )

Ha llegado el momento esperado por muchos ya que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, una de las películas más anticipadas del año, por fin se estrena en las salas de cine para mostrar la más reciente y surreal aventura del Hechicero Supremo. Este filme dirigido por Sam Raimi y protagonizado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gómez no solo es la vigésima octava película del Universo Cinematográfico de Marvel, (MCU, por sus siglas en inglés), sino que también es una película que promete cambiar la faz de ese mundo para siempre.

Este filme inicia unos meses después de los eventos de “Spider-Man: No Way Home” (2021) y de las series de Disney+ “Wandavision” (2021) y “Loki” (2021), cuando un misterioso enemigo no solo amenaza la Tierra, sino también el resto del multiverso. El doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) busca la ayuda de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Wong (Benedict Wong) y América Chávez (Xochitl Gómez) para viajar a otras realidades y enfrentarse a esta nueva amenaza.

Por cierto, esta película se estrena la misma semana del vigésimo aniversario de “Spider-Man” (2002), película que también fue dirigida por Sam Raimi, un detalle muy interesante, ya que, tanto el Hombre Araña como Doctor Strange son creaciones de Stan Lee y Steve Ditko. Es decir, que esta es la segunda ocasión en la que Raimi ha adaptado para el cine uno de los héroes de estos legendarios creadores de la industria de los cómics. De todas formas, Raimi es un director de culto cuya filmografía incluye grandes obras pertenecientes a distintos géneros cinematográficos y cada una fue creada que el mismo estilo peculiar de este cineasta para contar historias, algo que también se nota en este secuela de Doctor Strange. Esto se percibe en la forma que se filmaron las escenas con una esencia más surrealista o que incluyen elementos del cine de terror, pero también hay que resaltar el excelente trabajo que se hizo en cada aspecto técnico de este filme, desde las secuencias de acción, la edición y hasta la banda sonora. Aun así, donde más sobresale esta producción es en sus efectos visuales y la dirección de fotografía y esto realmente se aprecia en los momentos en los que los personajes les dan rienda suelta a sus poderes o visitan a otras dimensiones. Visualmente, esta definitivamente es la película más excepcional del MCU.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” también marca un antes y un después en el MCU debido a que, además de reforzar la idea de realidades alternativas, también abre la puerta a una infinitud de posibilidades en cuanto a futuras adaptaciones de historias y personajes. La trama en sí contiene mucha acción, intriga, sorpresas y hasta terror, pero lo más importante aún es que toma su tiempo para desarrollar a los personajes y contar una buena historia. También tiene esos detalles que le encantan a los fanáticos de Marvel como las numerosas referencias de los cómics y el resto del contenido del MCU.

En cuanto al elenco, todos los actores hacen un gran trabajo. Benedict Cumberbatch retoma el papel del Hechicero Supremo y logra una interpretación creíble, entretenida y aterrizada sin importar qué tan personal, extraña o terrorífica que sea el momento que vive el personaje. Elizabeth Olsen también tiene la oportunidad de mostrar una faceta nueva de Wanda Maximoff y cómo ha sido afectada por sus experiencias en las otras entregas del MCU. En este filme también vemos el estreno de otro héroe de los cómics y es América Chávez, una superheroína latinoamericana que pertenece a la comunidad LGBT y que aquí es interpretada por Xochitl Gómez. La joven actriz da un buen primer paso en el mundo creado por Marvel dándole vida a un personaje fresco y agradable.

Más que una típica película de superhéroes, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es una aventura visual que pondrá a volar la imaginación de los espectadores y que es un digno reflejo de las fantásticas odiseas que están contenidas en las páginas de un cómic. Definitivamente, este es un filme que vale la pena ver en la gran pantalla.