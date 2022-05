Qué debes ver antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

El miércoles 4 de mayo llegará a los cines Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que promete ser uno de los estrenos más ambiciosos del Universo Cinematográfico de Marvel. La cinta traerá a Bennedict Cumberbatch en el papel del Doctor Strange y a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, the Scarlett Witch.

Será, además, el regreso de Sam Raimi al género y el elenco lo completan Chiewetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. "El film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario", dice la sinopsis.

Qué ver antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Avengers: Age of Ultron (2015)

Es la primera vez que conocemos a Wanda Maximoff y a su hermano gemelo Pietro, además de conocer a Vision. Dos grandes amores de la vida de Wanda y dos grandes pérdidas.

Doctor Strange (2016)

Luego de ser nombrado en una línea en Captain America and the Winter Soldier, el UCM presentó oficialmente al Doctor Strange en esta película de origen.

Avengers: Infinity War (2018)

Doctor Strange ya es el hechicero supremo y combate a Thanos junto a los Avengers, pero nada sale cómo estaba planeado. "Es la única manera", dice Strange antes de ser borrado de la realidad por el chasquido de Thanos. La misma suerte corre Wanda, que previamente ve cómo Vision es asesinado por el Titán Loco.

Avengers: Endgame (2019)

Luego de que los Avengers recuperen las gemas y devuelvan a todos los borrados, Strange reúne a todos los héroes y los transporta a la batalla final. En el funeral de Tony Stark, Wanda asegura que el dolor de la pérdida de Vision es demasiado fuerte.

WandaVision (2021)

La primera serie del UCM muestra a Wanda completamente rota, descubriendo poderes que no sabía que tenía y construyendo una realidad de ficción con Vision y sus hijos. Finalmente acepta su destino como the Scarlett Witch.

What If..? (2021)

Esta serie muestra el multiverso en todas sus formas y presenta variantes de Captain Carter, Wanda zombie y Strange Supreme. Y algo de todo esto veremos en la película.

Loki (2021)

La serie del Dios de las Mentiras también muestra qué pasa cuándo las variantes y las líneas de tiempo se descontrolan. Sobre el final se nos presenta al que puede ser uno de los grandes villanos de esta nueva fase: Kang the Conqueror.

Spider-Man: No Way Home (2021)

Peter Parker acude a Strange para pedirle que realice un hechizo que haga que todos olviden que es Spider-Man, pero todo sale mal y se abre el multiverso para la llegada de villanos y héroes de realidades paralelas. Y el final sienta las bases para el multiverso de la locura.