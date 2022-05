Camila Santana: "El drama es mi gran amor, mi propósito es dejar una huella"

La novel actriz Camila Santana tiene el privilegio de protagonizar un filme dramático en su corta carrera. La actuación es su pasión y el norte a seguir es dejar su huella en esta disciplina y filmar producciones en América Latina como México, Colombia, así como otros países.

Santana ha despuntado con buenas críticas. Actualmente trabaja en dos películas como son la recién estrenada “La otra lucha”, de Hans García, y “El ensayo” de Victoria Linares, que verá la luz en los próximos meses de este año.

Además, recibió una mención en el Premio de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci), celebrado recientemente.

Esta nominación como "Actriz del año” surge por su magistral interpretación en el filme de Francisco Valdez “Sol en el agua”, su primer protagónico, el cual supuso un reto físico, mental y emocional.

En los próximos meses va a estrenar la obra de teatro en Microteatro “El Hilo Rojo” dirigido por Albania Peña.

Santana, en entrevista con Diario Libre, habló del buen momento del cine independiente y la necesidad de que el público se acerque s estas producciones. Su amor por el drama está claro, aunque le gustaría explotar un poquito más la comedia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/10/una-foto-de-josé-maría-cabral-camila-santana-posando-para-una-foto-dc2ee375.jpg José María Cabral, Camila Santana y Tabaré Blanchard en el pasado estreno de "Sol en el agua". (FUENTE EXTERNA)

Diario Libre: Coméntame un poco que tu papel en Sol en el agua, tu primer protagónico

Camila Santana: Sol es un muchacha que despierta en lo que parece ser un hospital psiquiátrico sin recordar quién es y por qué está ahí encerrada. Se pasa el trayecto de la película indagando en su subconsciente y tratando de salir de allí, por lo que para mí fue un personaje bastante angustiado de interpretar.

Fueron cuatro semanas de rodaje muy demandantes a nivel emocional y físico, pero que sin duda, volviera a repetir una y otra vez.

Has participado en otros proyectos, ¿dónde te sientes más cómoda, el drama o la comedia?

El drama es mi gran amor, la mayoría de largometrajes en los que he participado me han tocado personajes con gran peso dramático, sin embargo, la comedia es un género que me encantaría explorar más, pues se necesita ser muy buen actor o actriz para poder hacer reír. He tenido la dicha de trabajar en De pez en cuando y la Vida de los Reyes, las dos comedias que me han enseñado lo hermoso de ese género, cuando se hace bien.

¿Cómo te sientes al ser nominada como Actriz del año en el premio a la Crítica Cinematográfica?

Me sentí gratamente sorprendida de ver que los críticos de cine valoren mi trabajo de esa manera. Jugar a Sol en Sol en el agua fue un reto inmenso, pero por alguna razón no pensé que fueran a reconocerme por ello. Me siento orgullosa y agradecida de compartir categoría con tan grandes actrices.

Un proyecto internacional que te gustaría realizar

Me encantaría tener la oportunidad de filmar una serie fuera del país. Sueño con Mexico, Colombia, Argentina, Chile, España… cualquier destino es bienvenido, pero una de mis metas es viajar para trabajar, conectar con otras culturas es clave para el crecimiento personal y a nivel actoral, trabajar fuera del país me abriera muchos caminos.

¿Cómo valoras el impacto de las películas que se proyectan en festivales?

A nivel local me encantaría que las personas asistieran más a nuestras salas de cine independientes. En el país se está realizando un cine nunca antes visto aquí, estamos indagando en nuestras raíces, explorando con diversos géneros y estilos, hablando de temas tabú, en resumen, estamos creando un cine muy propio, pero siento que la audiencia no está muy al tanto de ello.

¿Qué tal ha sido la retroalimentación del público en las redes sociales cuando ven tus películas?

He recibido comentarios positivos y de motivación. Con Sol en el agua en específico, me tocó recibir muchos mensajes en los que las personas expresaban cómo la película los dejó reflexionando sobre la vida, sobre qué estaban haciendo con ella.

Me expresaron que llegaron a sentir el mismo dolor por el que Sol estaba atravesando y muchos me motivaron a seguir recorriendo este camino tan complejo que es ser actriz.

Al final del día, soy actriz porque me permite conocerme mejor, pero mi propósito primordial, es hacer sentir a mi público, dejarles una huella.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/10/persona-con-cabello-largo-e90bdbb2.jpg La actriz Camila Santana se destaca en el cine. (FUENTE EXTERNA)

¿Dónde te formaste como actriz?

Durante cinco años formé parte de un grupo independiente de teatro llamado La Luciérnaga, dirigido por María Córdoba, tuve la oportunidad de ir a la EICTV en Cuba a tomar un intensivo, así mismo, tomé un intensivo en The Lee Strasberg Theatre and Film Institute en NYC, pero la realidad, es que mi mayor aprendizaje viene de mi experiencia trabajando y de manera autodidacta también.

¿En cuál o cuáles proyectos estás trabajando?

Ahora mismo estoy explorando mucho el teatro. Estaré a mediados de mayo en Microteatro con la obra “El Hilo Rojo” dirigido por Albania Peña. En agosto estaré en una obra llamada “Micrófono Abierto, la obra” dirigida por Rosa Aurora y en noviembre estaré con “El proceso de Avigail” en The Studio RD, bajo la dirección de Iayatac Javier.

En cuanto al cine, me encuentro en procesos de audición para posibles proyectos y recientemente estrené “La otra Lucha”, película dirigida por Hans García.

