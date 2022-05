Primer adelanto oficial de “Avatar: The Way of Water” alborota las redes sociales

En diciembre se estrena la segunda parte, Avatar: The Way of Water y este lunes 9 de mayo lanzó el primer adelanto oficial.

En esta esperada secuela se narra como “Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente. Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta. Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, Avatar: el camino de agua narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan”.

Dirigida por James Cameron y producida por Cameron y Jon Landau, la película es el inicio de una nueva etapa para Avatar y la expansión de sus historias donde habrá más peligros que sortear.

El elenco de Avatar 2 contará con algunas caras conocidas y otras nuevas que se incorporan al reparto. Entre ellos, Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Kate Winslet, Dileep Rao, CCH Pounder y Matt Gerald. El estreno de Avatar: The Way of Water está programado para el 16 de diciembre de 2022.

La semana pasada, el primer trailer de Avatar: The Way of Water se lanzó con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y ahora Disney lo lanzó online para que todos los fanáticos puedan verlo.

Tras su reestreno en China el año pasado, la primera Avatar logró sobrepasar a Avengers: Endgame como la película más taquillera de todos los tiempos, al sobrepasar los 2800 millones de dólares. Su paso por los cines de Estados Unidos fue histórica, permaneciendo más de 10 meses en cartel.