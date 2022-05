Sarah Jorge León recibe premio a Mejor actriz por Adopresci

La actriz dominicana Sarah Jorge León fue galardonada como Mejor Actriz por su papel protagónico en la película “Candela” del director Andrés Farias, en la tercera edición de los premios otorgados por la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci).

Este reconocimiento se suma a su pre-nominación por el mismo papel, a los Premios Platino 2022 y a su galardón de Mejor actriz en el marco de la décima edición del Festival de Cine Dominicano de Nueva York (DFFNYC), donde se presentaron más de 100 películas de producción criolla.

En este filme, Sarah interpretó a Sera Peña Blanca, una chica de la alta sociedad, cuya vida se entrelaza con la de otros dos desconocidos, un policía solitario y un Drag Queen del bajo mundo, luego de un asesinato.

Para Sarah Jorge León este personaje se convirtió en la oportunidad de hacer brillar el arduo trabajo y preparación que han forjado su trayectoria en el mundo de las tablas y el cine.

“Supe desde que recibí el guión que tenía una historia trascendente, poderosa y compleja. El personaje de Sera Peña Blanca era un reto, y a la vez, un grandísimo regalo; encontrar como darle voz a sus silencios despertó en mí un gran interés. Recibir este galardón y tantas críticas positivas de conocedores del cine, me impulsa a seguir creciendo y aprendiendo", dijo.

"Me siento sumamente agradecida y conmovida por la valoración que le han dado a mi trabajo”, agrega.

Sarah Jorge León, egresada del programa de Actuación de la universidad de Harvard (Cambridge, MA)/MXAT (Moscú, Rusia), sintió pasión por la actuación desde muy temprana edad.

Karina Valdéz Castillo, Lumy Lizardo, Sarah Jorge León, Judith Rodríguez y Camila Santana. (FUENTE EXTERNA)

Esto la ha llevado a transitar por el teatro, interpretando papeles como “La Brasileña” en “Pantaleón y sus visitadoras”, Iphigenia en “Iphigenia en Aulis”, Hermia en “Sueño de una noche de verano” entre otros.

De igual manera en televisión, en producciones como “Slit”, y “Jane the Virgin” para CW, y también en el mundo del cine, en el que además de Sera Peña Blanca en “Candela”, ha interpretado personajes como Lia en “La Soga 2” de Manny Perez; Vera en “Las Siete Muertes” dirigida por el director ganador del Goya, Gerardo Herrero.

Además de éxitos de taquilla como “Lotoman” y “Lotoman 2.0” de Archie López; Vera en “Al Sur de la Inocencia” de Héctor Valdéz, presentado en HBO GO, por el cual Jorge León fue nominada para los premios “Soberano” y “La Silla”.

Sumando a su amplia trayectoria, Sarah Jorge León también se ha desempeñado como productora y actriz en proyectos como "Death by Designer", "Remember Him" y "After", ganadora del premio People’s Choice Award 2019.

Actualmente Sarah, junto a su hermana Nina Jorge León y Desiree Reyes, se prepara para producir y actuar en la película Camaleón, además, pronto celebrará el lanzamiento de su primera colección de poemas en su libro, "Blue: Entre la Luna y el Mar".