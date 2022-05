Actriz de "Doctor Strange" y su esposo declarados culpables de abuso sexual a una menor

La actriz de "Doctor Strange", Zara Phythian y su esposo Victor Marke fueron hallados culpable por abusar sexualmente de una menor.

Medios como la BBC reportan que Phythian, de 37 años, fue condenada el miércoles en el Tribunal de la Corona de Nottingham (Reino Unido) por catorce cargos de actividad sexual con una niña entre 2005 y 2008, comenzando cuando la niña tenía 13 años.

Además de estos cargos, a su esposo, Victor Marke, de 59 años, lo hallaron culpable de cuatro cargos adicionales de agresión indecente contra otra mujer entre 2002 y 2003, cuando tenía 15 años.

La pareja se conoció cuando él era su instructor de artes marciales, y ella tuvo una exitosa carrera en artes marciales, como doble y actriz.

Ambos llevaron el proceso en libertad bajo fianza, pero tras ser encontrados como culpables, estarán bajo custodia.

La sentencia será leída el 16 de este mes. Según informes, es probable que el juez dicte "un período considerable de detención".

En tanto que Marke admitió en el Tribunal de la Corona de Nottingham, haber tenido actividad sexual con una de las niñas, pero afirmó que ella tenía 18 años en ese momento.

La pareja se casó en 2015.

Phythian es famosa por su papel de Mads Mikkelsen en Doctor Strange, además participó en las cintas The Dark Kingdom, Street Blood, Transit 17 o Tribal Get Out Alive.

En filmes de acción trabajó en Macbeth, Morgan o Toque de queda.

Según informó la BBC, el mes pasado se reprodujo una entrevista policial con la primera víctima en el Tribunal de la Corona de Nottingham, en el Reino Unido.

“Era consciente de que lo que ocurría estaba mal, pero no sabía cómo salir de la situación ni podía decir nada”, explicó la mujer. Además, contó que era admiradora de Phythian y que conoció al matrimonio mientras trabajaban como instructores de artes marciales en Nottinghamshire, Reino Unido.

Recoge La Nación que en su alegato, la joven señaló que en uno de los encuentros le ofrecieron beber alcohol y que luego Phythian, que en ese entonces tenía 19 años, comenzó a realizarle sexo oral a Marke y la desafió a que la imitara.

Según expresó, el hombre le aseguró que nadie le creería si decidía contar lo que pasaba entre ellos y la amenazó con romperle las rótulas si decidía romper el silencio.

“Siempre tuvieron poder sobre mí”, afirmó en su alegato. Además, indicó que cuando empezaron los delitos sexuales, Marke estaba casado con otra mujer, pero que ese matrimonio terminó por el affaire que el instructor mantenía con Phythian, quien aún no había cumplido 20 años.

La mujer también le dijo al tribunal que Phythian la “entrenó” para mejorar en la actividad sexual y que estimó haber tenido relaciones sexuales con Marke unas 20 veces.

“En ese momento no hubiese podido hacer un informe. Me hubiera muerto de vergüenza”, explicó.

El veredicto se da en momentos en que se estrena en los cines Doctor Strange in the Multiverse of Madness.