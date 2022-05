Elizabeth Olsen: "No es divertido interpretar siempre al héroe de una historia en la que no hace nada malo"

Elizabeth Olsen interpreta a Wanda Maximoff en Dr. Strange in the Multiverse of Madness. ( FUENTE EXTERNA )

Elizabeth Olsen regresa como la bruja Wanda en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde vuelve a encarnar al personaje que la enfrenta al hechicero superpoderoso de Benedict Cumberbatch. La película enlazará con la serie de 'Wandavisión' y presentará a la Bruja Escarlata como la gran villana, después de haberse vuelto loca y rasgado la realidad. Pero, ella misma nos cuenta mucho más acerca de este personaje y el futuro que le espera.

¿Qué fue lo que te emocionó de entrar en el rincón del universo de Doctor Strange?

Cuando Kevin Feige y yo hablamos inicialmente sobre la película, fue al mismo tiempo que hablamos de WandaVision, pero sin tener ningún entendimiento de lo que eso significaba en cuanto a la historia. Fue solo el verano pasado, cuando estábamos a punto de volver a terminar WandaVision, que me presentaron la historia real de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

¿Cómo ha sido experimentar el enorme arco de personajes de Wanda?

Una oportunidad increíble. En mi opinión, no es lo más divertido interpretar siempre al héroe de una historia en la que no hacen nada malo. No me parece interesante. Creo que la razón por la que realmente disfruté de Wanda desde el principio es que es muy clara en sus creencias. Simplemente no se alinea con los demás, y eso está bien. Tendrá su propia comprensión de la realidad y admitirá cuando cometa errores. Creo que WandaVision fue este viaje de Wanda tomando su propia vida en sus propias manos por primera vez. Está tomando decisiones por sí misma, sin que nadie lo haga en su nombre, y reconoce que tiene mucho para procesar. También siente un sentido de responsabilidad por lo que le ha hecho a esta ciudad y a esta gente. Pero también está experimentando esta gran pérdida de la otra vida que se había creado y que ahora puede existir en el Multiverso. Hice un sacrificio con Vision en Avengers: Infinity War. Hice un sacrificio con mi propia familia para hacer lo correcto.

¿Esta es la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con un fuerte punto de vista materno?

Eso sí lo tenemos con el personaje de Maria Rambeau y Teyonah Parris, Monica Rambeau, en WandaVision. Pero no tenemos la experiencia de una madre que también tiene estas habilidades sobrehumanas.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con el director Sam Raimi?

Bueno, desde el primer día en el set con él, supe que iba a ser divertido. Tiene esta amabilidad y apertura de mente, que también es muy contradictoria con sus películas. Él es un hombre dulce, sensible, amable y suave y hace estas locas películas de terror, así como otras grandes cintas. Pero se ha hecho conocido por este tipo de experiencias cinematográficas aterradoras. Lo que encuentro más que genial es su habilidad y comprensión de la cámara y los lentes, y lo libre que es para jugar con cualquier cosa técnica. Él tiene esta alegría y apertura a la colaboración. Y tomará una idea tuya y la ampliará. Ha sido un proceso muy lúdico. Él y yo hemos encontrado este personaje juntos, y me he divertido mucho interpretando sus ideas. Creo que él y yo disfrutamos mucho con este personaje, y disfrutamos de lo delicioso que es justificar algunas de las cosas que hace en la película. Nos reímos mucho con todo esto, y realmente disfruto trabajar con él. Estoy tratando mucho de comprender su mente, específicamente sobre el tema de los lentes, porque estoy tratando de aprender más sobre la forma en que juega con la cámara. Y es simplemente un hombre encantador, encantador, encantador y amable.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Xóchitl Gómez?

Oh, creo que ni siquiera tuvo que adaptarse. Encajó perfectamente y ha estado haciendo un gran trabajo. Ella tiene una energía tan grande, vivaz, joven y enérgica que siempre es divertido estar cerca de ella. Me sorprende cómo no se siente cansada, porque tiene que trabajar teniendo 15 años, e ir a la escuela. Ella simplemente tiene una enorme energía positiva todo el tiempo y está haciendo un trabajo increíble.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Benedict Cumberbatch?

Benedict y yo solo tuvimos una toma juntos que no llegó a estar en Avengers: Endgame. Esa fue la única vez que coincidimos en el set. Aparte de eso, fueron eventos como Comic-Con y cosas así. Entonces, estaba emocionada de trabajar con él. Creo que es un actor tan talentoso y tenía mucha curiosidad por ver su proceso. Realmente pienso que siempre tienes a alguien de quien aprender, sin importar quién sea o qué haga. Y estaba emocionada por estar en un set con él.

¿Fue útil tener la experiencia compartida de haber estado en el MCU?

Es positivo trabajar con alguien que ya ha hecho esto. Quiero decir, lo que sucede en estas películas es que a menudo solo estás trabajando con una X o una pelota de tenis o una marca en una pantalla verde. Saber que alguien no lo tomará como algo personal, si no puedes estar allí para todo cuando no hay diálogo involucrado, es bueno. Existe ese tipo de consuelo de, “Oh, no. Benedict, por favor, vete a casa. No necesitas estar aquí cuando te miro porque no es ese tipo de proyecto”. Las partes del diálogo y la construcción de la historia son realmente importantes. Pero al final del día, no necesito que te acuestes en el suelo solo por la línea de mis ojos. Creo que existe esa facilidad que viene al hacer estas películas, mientras que cuando estaba en Avengers: Era de Ultrón, todo me sorprendió. Yo estaba como pensando: "¿Qué quieres decir con que no están aquí?" Simplemente no lo entendía. Eso se convierte en parte del lenguaje compartido y de la experiencia compartida, sabiendo que no siempre podemos estar ahí el uno para el otro, y eso está bien.

¿Qué tan importante fue tener utilería?

Para mí, los decorados son una de las cosas más mágicas que puedes ver en estas películas porque construyen un mundo.

¿Éste fue uno de sus proyectos más exigentes a nivel físico?

Se siente igual que el final de WandaVision. Simplemente se siente como si eso se hubiera expandido. Hemos hecho que las escenas en el cielo se sientan más cómodas con estas cosas llamadas horquillas, que hacen que no esté sujetada solo con cables. De hecho, tengo un arnés con una gran pieza de metal que abraza mi cintura. Entonces alguien hace que se mueva, así parece que estoy flotando o volando. Descubrí que eso es realmente útil porque tienes más control sobre tu cuerpo. Entonces, hicimos una variación de estas horquillas y del cableado. Y, quiero decir, por alguna razón, me siento bien con un arnés. Empieza a doler. No es cómodo caminar usándolo. Pero está bien volar y usarlo durante un cierto período de tiempo. Algunas cosas comienzan a doler después de un tiempo, pero realmente lo disfruto mucho. Tengo a mi doble de acción conmigo aquí, C.C. Ice, y ella también está haciendo muchas coreografías mágicas. Hemos estado pensando en formas de poner su movimiento en momentos en los que tal vez Sam, los productores o los previsualizadores no pensaron.

¿Qué estilos de lucha se usaron en la película?

Cuando Scarlet Witch está peleando, queremos que todo lo que haga sea más fácil para ella. Aun así, hay algunas cosas que la toman desprevenida.

¿Qué tipo de recorrido experimentará la audiencia?

Esta es una historia sobre cómo encontramos la felicidad. Es una historia clásica sobre personas que optan por el camino diferente. Volvemos a esta idea que creo que romantizamos mucho. ¿Cómo sería mi vida si girara a la izquierda en lugar de a la derecha? Se trata de meditar sobre lo que hemos hecho para llevarnos a donde estamos. Así que es divertido y a la vez da miedo. Y no tengo ni idea de lo que la gente va a experimentar. Con suerte, se ríen porque están avergonzados por haberse estremecido. Y estaban asustados y se ponen a pensar en ello después. ¿Qué querrán? ¿Cómo afrontarían sus vidas si tuvieran múltiples opciones?

¿Qué impacto tendrá esta película en el MCU?

Creo que desbloquear el Multiverso, así como lo que sucedió en Spider-Man: Sin camino a casa crea una gran caja de pandora que tiene posibilidades ilimitadas. Como navegamos por todas esas opciones con este Multiverso: se siente interminable.