¿Chris Rock será el anfitrión de los Premios Oscar 2023?

¿Chris Rock presentando los Oscar 2023? Desde hace días importantes medios estadounidenses manejan el rumor de que Rock repita como anfitrión de los Premios Oscar.

Pese al bochornoso momento que vivió en la gala celebrada en marzo cuando Will Smith le dio una bofetada por un chiste sobre su esposa Jada Pinkett Smith, Chris podría subir al escenario.

El presidente de entretenimiento de ABC, Craig Erich, le dijo al portal especializado en cine Deadline que está abierto a que Rock, de 57 años, dirija la próxima entrega de premios.

Agregó que la premiación que se llevará a cabo en marzo del año 2023 será “aún mejor”.

El ejecutivo de transmisión le dijo a la publicación Deadline que estaba contento con las calificaciones de este año, pero que la decisión de tener a Rock como anfitrión la próxima vez "probablemente aumentaría aún más la audiencia".

“Obviamente hubo mucha controversia [en torno a la transmisión de este año], que eclipsó muchas de las cosas positivas del programa, pero estaba muy contento con el programa”, afirmó Erich. “Fue el mayor rebote de cualquier entrega de premios esta temporada”.

Los índices de audiencia de la transmisión de este año aumentaron un 58 %, con un promedio de 16,6 millones de espectadores sintonizados. En comparación, 9,8 millones de estadounidenses vieron el programa de 2021.

Este año la ceremonia fue protagonizada por mujeres: Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

Rock bromea

Aunque no ha respondido a los rumores de subir de nuevo al escenario de los Oscar, reseña el New York Post que el actor de "Head of State (Jefe de Estado)" bromeó sobre la 'galleta' durante una aparición en el Royal Albert Hall de Londres la noche del jueves pasado.

“Estoy bien, si alguien se lo preguntaba. Recuperé la mayor parte de mi audición”, dijo.

Y prosiguió: “Cualquiera que diga ‘las palabras duelen’, nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.

En tanto que Will Smith ha sido vetado por 10 años de la Academia y no podrá asistir a nada relacionado con los Oscar, pero conserva su primer galardón obtenido gracias a su papel en "King Richards" como Mejor actor.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/17/hombre-de-pie-con-traje-de-color-negro-09e304b2.jpg El tenso momento entre Will Smith y Chris Rock. (FUENTE EXTERNA)

Christopher Julius Rock nació en Carolina del Sur el 7 de febrero de 1965 y es un comediante, guionista, actor y director de cine, elegido en Estados Unidos como el quinto mejor monologuista por Comedy Central, indica el medio 20minutos.es.

El famoso actor Eddie Murphy se convirtió en su mentor, además de su gran amigo, y por eso debutó en la película 'Superdetective en Hollywood 2'. En 1990 alcanzó una gran fama en Estados Unidos por participar en el popular programa de televisión 'Saturday night live'.

El comediante presentó los Oscar en 2005 y después volvió a repetir en 2016.