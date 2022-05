Maggie Civantos: “Estoy deseando que me toque algún proyecto en República Dominicana”

A la actriz española Maggie Civantos la conocimos en el país como una de las encarceladas mujeres de la serie Vis a Vis, una ficción que ponía al descubierto los conflictos que pasan las internas en prisiones españolas y, que alcanzó un gran éxito por la rudeza con la que trataba esta temática.

De forma simultánea actuó en la también exitosa serie “Las chicas del cable”, una historia que se mantuvo entre el top de los seriales más vistos de la plataforma Netflix en República Dominicana y varios países iberoamericanos. Esta fue la primera serie original de la popular plataforma de contenido streaming rodada en el país europeo.

En la serie se abordan temáticas como la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. En ella, cuatro jóvenes operadoras de la Compañía Telefónica Nacional Española promueven una revolución involucrada en amores, amistades y el progreso hacia una evolución para la mujer en el Madrid de 1928.

Ambas series buscan que las mujeres se sientan poderosas, valientes, independientes y libres, sin necesidad de depender de ninguna persona para poder conseguir lo que se proponen y defender sus ideales.

Estos temas de empoderamiento femenino que ponen sobre la mesa una problemática social parecen ser una constante para la actriz; su más reciente trabajo, denominado “Express”, lo confirma. En este serial de la plataforma estadounidense Starz se pone de relieve el tema de los secuestros rápidos y las terribles repercusiones físicas y mentales que marcan las vidas de las víctimas.

De cómo selecciona sus proyectos, la trascendencia del cine iberoamericano y su deseo de rodar en República Dominicana, entre otros temas, habló en exclusiva para Diario Libre, desde España, en el marco de la cobertura de los premios Platino 2022, donde fue una de las encargadas de entregar una categoría.

¿Te sorprende que el trabajo qué haces se aprecie en países tan lejanos de España como la República Dominicana?

Me sigue sorprendiendo. Con Vis Vis llegamos a muchísimos países, pero no deja de sorprenderme, sobre todo cuando viajo y me reconoce tanta gente. Algunas veces me abruma, pero me agrada a la vez y me llena de orgullo ver que el trabajo que uno hace es apreciado por tantas personas.

¿Te desprendes fácil de los personajes que interpretas o te cuesta un poco más de trabajo hacerlo?

Yo creo que siempre queda algo y hay personajes que te cuesta un poco más decirles adiós. Es lo que pasa con “Bárbara”, el último personaje que he hecho para la serie “Express”, que me costó varios meses. Todavía ahora, cuando agarro un carrito de la compra me vienen esas imágenes que realmente son de ella, no son mías -digo lo del carrito de la compra, porque el que lo haya visto entenderá el porqué-. Esto solo ocurre cuando conectas de una forma verdadera con los personajes y sus problemas.

En tu carrera has interpretado personajes fuertes, con grandes conflictos internos, ¿cómo seleccionas estos roles?

Me gusta estar en buenos proyectos, que los personajes tengan algo que contar; la verdad es que me siento muy afortunada porque me han llegado proyectos muy buenos. El último, “Express”, habla sobre el miedo, que siempre ha estado ahí, pero que se dimensiona a raíz de determinadas situaciones. Estar en este tipo de proyectos que plantean temas actuales creo que es un plus como actriz

No es que lo vaya buscando, pero normalmente cuando las historias tienen algo que contar con buenos guiones, eso repercute en los personaje y su éxito.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/imagen-de-la-pantalla-de-un-celular-con-texto-e-imágenes-456c4333.jpg

Imagino que como actriz más de una vez has sido rechazada en un casting, ¿cómo manejas esta situación, sobre todo, cuando se trata de un personaje que tenías el anhelo de interpretar?

Ahora lo llevo mucho mejor, antes me afectaba mucho, supongo que es porque la necesidad que tenía de demostrar era mucho mayor, entonces, se te va la vida en ello. Ahora, cuando recibo un no digo 'ya está', no era para mí, vendrán cosas mejores, y lo digo porque lo he aprendido y porque la vida me lo ha mostrado.

A veces sientes que tiene que ocurrir y que es un fracaso que no te ocurra y no es cierto, igual hubiese sido un fracaso que ocurra porque no estaba previsto para ti.

Recibí recientemente un no para un proyecto importante, pero, luego, cuatro meses después descubrí que si hubiese estado en ese proyecto no podría haber estado en otro que era infinitamente mejor, entonces, es así como ocurre y hay que confiar en lo que nos tiene preparada la vida.

El universo sabe y coloca cada cosa en su lugar, no me gusta dar consejos, pero, en este caso, lo que le diría a cualquier actor y a mí me funciona es que piense “no era para mí”.

La industria cada día apuesta más por las mujeres y esto se ve en la cantidad de proyectos liderados por féminas, ¿cómo te sientes con esta especie de revolución femenina que se está viviendo en la industria actualmente?

Creo que la industria está representado la realidad, antes había una opinión muy desdibujada de la mujer, sin embargo, ahora algo interesante que está ocurriendo es que hay diversidad; encuentras personajes de todo tipo, sobre todo femeninos y la mujer también hace acción y sin embargo es una acción que no está sobrepuesta de forma innecesaria

En "Express", por ejemplo, se consigue algo interesante, que es mostrar a una mujer de acción, sin llegar a ser desdibujada o catalogada de una manera errada. Sino que es una mujer con problemas normales, pero que por su trabajo es protagonista de una serie de acción, está justificada por su trabajo, pero al mismo tiempo puede ser sensible y tiene problemas como madre con sus hijas, una adolescente y otra pequeña; pero al mismo tiempo es la líder de un grupo antisecuestro.

Con esto quiero decir es que, al final, lo que se está haciendo es la representación de una mujer mucho más real y mucho más interesante.

También hay que recalcar el rol de la mujer fuera de las cámaras como directoras y productoras.

Ahora se toma más en cuenta a las mujeres para roles más relevantes dentro de la industria. Todo esto está relacionado con las cosas positivas que están pasando para ese cambio a nivel social y de la industria.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer por seguir tus sueños de ser actriz?

Yo soy una persona muy casera y dejar mi entorno familiar es lo más complicado para mí. Yo soy de pasar mucho tiempo en casa y, por ejemplo, hacer una promoción me supone un mundo, al final siempre me la paso bien, pero es la parte de mi trabajo que menos me gusta, sin embargo, luego la disfruto, pero al final el mayor sacrificio es dejar tu vida normal, tu casa, aunque creo que es algo normal que nos pasa a todos en todas las profesiones.

"Soy de pasar mucho tiempo en casa y, por ejemplo, hacer una promoción me supone un mundo, aunque al final siempre me la paso bien" Maggie Civantos actriz “

¿Qué ha cambiado de la Maggie que inició en esta industria a la actriz consolidada de hoy?

Creo que voy cambiando cada año, debería decir cada día, creo que es un constante aprendizaje y eso es lo bonito de la vida. La profesión te enseña mucho y aprendo mucho de ella. Como actriz también me siento con mucha más honestidad con lo que me va bien en la profesión cuando estoy delante de un personaje

Aprender de esa honestidad y hacer un mejor análisis desde ahí, todo está relacionado con lo personal y en el plano artístico. Cuando creces personalmente, también lo haces artísticamente si te dedicas a esto.

¿Qué importancia tiene este tipo de premios como los Platino e iniciativas similares para la industria en general, que unen culturas?

Yo creo que la unión es súper importante. Ahora con todo esto de la pandemia ha habido como una desconexión y con iniciativas como estas hemos vuelto a un tipo de unión que creo que es fundamental. De alguna forma con esto se eliminan fronteras y nos unen y nos hacen más fuertes.

¿Conoces del cine dominicano, te gustaría grabar allá, has recibido propuestas?

Sí, he escuchado del cine que se hace allá. Solo veo compañeros que suben fotos a Instagram en playas maravillosas de República Dominicana, en algunos de los descansos de algún rodaje y siempre me pregunto cuando me va tocar alguno de esos proyectos a mí.

Estoy deseando que me toque algún proyecto en República Dominicana y sino lo que digo siempre, si tarda en llegar entonces irme de vacaciones, porque solo digo 'otro que está en la República Dominicana, qué está pasando, pero qué maravilla'.

Le mando muchos besos al público dominicano. Estoy deseando estar por allá.