Muere Vangelis, el compositor griego de "Carros de fuego"

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/05/19/a5e225d911cb43cd974581d2b98e875b-20ccc032.jpg

ARCHIVO - El compositor Vangelis Papathanassiou, a la derecha, responde una pregunta durante una conferencia de prensa en Atenas el 27 de junio de 2001. Vangelis, el compositor griego ganador del Oscar por la partitura de Chariots of Fire, falleció el miércoles 18 de mayo de 2022. Tenía 79 años. (Foto AP/Aris Messinis, archivo) (THE ASSOCIATED PRESS)