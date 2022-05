Murió el afamado actor norteamericano Ray Liotta, filmaba una película en RD

Murió la mañana de este jueves en un hotel de la Ciudad Colonial el afamado actor norteamericano Ray Liotta, quien se encontraba en el país filmando la película "Aguas peligrosas".

Una fuente de la Dirección General de Cine, al confirmar la información, explicó que por el momento no disponían de mayores detalles.

Hace unos minutos llegó el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a retirar el cadáver del actor.

“Su familia ha pedido que respeten el momento por el que atraviesan en este momento”, confió la fuente a Diario Libre.

Raymond Allen Liotta, el verdadero nombre del actor fallecido, nació en Newark, Nueva Jersey (el 18 de diciembre de 1954), tenía 67 años de edad. Era del equipo de productores de la película "Aguas peligrosas".

Ray Liotta era conocido artísticamente por su paso por la televisión y el cine que lo posicionaron en la industria del entretenimiento, candidato a los Globos de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y ganador del Emmy, y al mejor actor invitado en una serie dramática.

Fue conocido por sus intervenciones en películas como Algo Salvaje (1986), Goodfellas (1990), Falsa seducción (1992), Cop Land (1997), Hannibal (2001) o Identidad (2003) , y por ser la voz de Tommy Vercetti, personaje principal del clásico videojuego Grand Theft Auto: Vice City.

Los productores de "Aguas peligrosas" son también Suza Horvat, de Rio Luna Films y Marc Goldberg, de Signature Films. Christian Mercuri, de Capstone Global y Sarah Gabriel y Gareth Williams, de Signature, quienes son productores ejecutivos, junto con los coproductores Brianna Johnson y Ben Jacques.

De su trayectoria

Uno de los primeros papeles del actor fue en el de Joey Perrini en el programa Another World (1978), una serie de la televisión en la que laboró desde 1978 hasta 1981. A partir de entonces se dedicó al cine en papeles generalmente secundarios. Su gran oportunidad no llegaría hasta 1987, con la película de Jonathan Demme Something Wild (1986) por la que sería candidato al Globo de Oro al mejor actor de reparto por su interpretación del villano Ray Sinclair A partir de aquí, las ofertas de Liotta se multiplicarían e intervendría en el retrato cinematográfico del gánster Henry Hill en la obra de Martin Scorsese Goodfellas (1990), junto con actores como Robert De Niro y Joe Pesci y que recibiría seis candidaturas a los Óscar, incluyendo el Óscar a la mejor película. Liotta se ha caracterizado por interpretar a personajes oscuros, fríos y cínicos, de doble estándar que se encubren con una fachada fiable. Como ejemplo, el del policía psicópata en "Falsa Seducción" (1992) que interpretó cara a cara con Kurt Russell y Madeleine Stowe.

Compartió con actores como Syvester Stallone, Anthony Hopkins, que recaudó 351 millones de dólares en el mundo. Ha participado en la comedia Heartbreakers (2001) con Sigourney Weaver y Jennifer Love Hewitt y el thriller Blow (2001) junto a Johnny Depp y Penélope Cruz. Sumó a su filmografía los thrillers Identity (2003) en el que compartía cartel con John Cusack y Amanda Peet, y Smokin' Aces (2006) en la que aparecería con Ryan Reynolds y Ben Affleck. Participó brevemente en la comedia Wild Hogs (2007), protagonizada por John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence y William H. Macy que acumuló 253 millones de dólares en todo el mundo. En 2005, su interpretación en la serie de televisión ER (2005) en el capítulo Time of Death, le valió el premio Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática. Más tarde llegarían cintas como el thriller Crossing Over (2008), entre otros.

También ha prestado su voz en numerosas ocasiones a otros productos multimedia como el personaje de Tommy Vercetti en el videojuego de 2002 Grand Theft Auto: Vice City. Produjo, entre otras, las películas Narc, junto a Jason Patric; Take the Lead, así como la serie de televisión la Línea.