Tom Cruise y "Top Gun: Maverick" debutan con más de US$100 millones

Olvídese de romper la barrera del sonido: Tom Cruise acaba de superar un hito importante en su carrera.

El superastro de 59 años logra su primer fin de semana de estreno con 100 millones de dólares recaudados en las taquillas con “Top Gun: Maverick”. En sus primeros tres días en cines de Estados Unidos y Canadá, la secuela largamente esperada recaudó unos 124 millones de dólares, informó el domingo Paramount Pictures. Si se toma en cuenta lo registrado a nivel internacional, la cinta sumó 248 millones.

Es un arranque supersónico para una película que todavía tiene el cielo despejado del Día de los Caídos en Guerras para recaudar aún más dinero. Según las proyecciones y cálculos, al finalizar el lunes “Top Gun: Maverick” probablemente superará los 150 millones de dólares.

“Estos resultados son ridículamente fantásticos, desmesurados”, dijo Chris Aronson, presidente de distribución nacional de Paramount. “Me alegro por todos. Estoy feliz por la compañía, por Tom, por los cineastas”.

Aunque es innegable que es uno de los mayores astros del mundo —quizá incluso “la última estrella del cine”, según varios titulares_, Cruise no es conocido por haber obtenido grandes éxitos de taquilla en los estrenos de sus películas.

Antes de “Maverick”, su mayor debut nacional fue en 2005, con “War of the Worlds” de Steven Spielberg, que se estrenó con 64 millones de dólares. Después de eso fue “Mission: Impossible - Fallout” con 61 millones de dólares en 2018. No es que sus películas no hagan dinero a largo plazo, sino que simplemente no suelen recabar grandes cantidades el fin de semana de su estreno.

“Top Gun: Maverick” tuvo un recorrido extremadamente largo para llegar a las salas de cine. La secuela de la cinta “Top Gun” del fallecido Tony Scott, que se estrenó en 1986, originalmente iba a debutar en el verano de 2020. Técnicamente, su campaña de publicidad empezó en julio de 2019. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interfirió con esos planes, y su estreno fue postergado varias veces. Dirigida por Joseph Kosinski, producida por Jerry Bruckheimer, y coproducida y cofinanciada por Skydance, su producción costó unos 152 millones de dólares.

Pero incluso cuando pasaron los meses, y los años, y muchas otras compañías optaron por elegir una solución mixta con estrenos híbridos, Cruise y Paramount no vacilaron en su deseo de tener un gran estreno en salas. Un debut vía streaming simplemente no era una opción.

“The Bob’s Burgers Movie” fue el único estreno que se atrevió a competir con ”Top Gun". Difundida por los 20th Century Studios y Disney, la cinta de dibujos animados recaudó 12,6 millones de dólares en 3.425 sitios de exhibición. Debutó en tercer lugar, detrás de “Doctor Strange 2”, que obtuvo 16,4 millones de dólares en su cuarto fin de semana en los cines.

Películas y sus cifras A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el martes. 1. “Top Gun: Maverick”, 124 millones de dólares. 2. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, 16,4 millones. 3. “The Bob’s Burgers Movie”, 12,6 millones. 4. “Downton Abbey: A New Era”, 5,9 millones. 5. “The Bad Guys”, 4,6 millones. 6. “Sonic the Hedgehog 2”, 2,5 millones. 7. “Everything Everywhere All At Once”, 2,5 millones. 8. “The Lost City”, 1,8 millones. 9. “Men”, 1,2 millones. 10. “F3: Fun and Frustration”, 1 millón.