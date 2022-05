"La conquista de un recluso", una película criolla filmada en medio de dificultades

"La conquista de un recluso", una película de corte social dirigida y producida por Sandro Sepúlveda, se estrena en los cines en noviembre de este año.

La cinta está basada en el libro "La victoria del recluso" con guion del mismo director y es protagonizada por Luis Minervino, Vlad Sosa, Alberto García, Sonya Peña y José Correa.

Además, de acuerdo con el director, la producción dominicana con mensaje cristiano tiene miras de proyectarse en las plataformas streaming.

"En conjunto con la Dirección General de Cine (Dgcine) estamos llevando propuestas a mercados internacionales para ser expuesta en plataformas multinacionales de streaming. Estamos cerfificados con la Ley De Cine", dijo Sandro Sepúlveda a DL.

Sobre la sinopsis, se cuenta la historia de Luis José, un joven de origen campesino que se aleja de un pasado oscuro con su mejor amigo desaparecido. Pero nunca imaginó que su amor por Diana iba a tener graves consecuencias que lo llevarán al encarcelamiento.

Después de tener un año en prisión, Luis José constituyó un liderazgo que puso en peligro su vida, aun así, llegó a conquistar más de 2000 reclusos, enfrentándose al narcotraficante más temido del lugar.

La producción pudo completarse gracias al empeño y apoyo de los actores mencionados.

Dificultades de todo tipo

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-hombre-sentado-en-una-silla-3529ccd8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-hombre-sentado-en-una-silla-3529ccd8.jpg El director y productor Sandro Sepúveda. (FUENTE EXTERNA)

Aunque pronto verá la luz, el proceso de creación de este proyecto cinematográfico ha sido cargado de dificultades, tantas que parecía un sueño imposible filmar esta historia.

El director, productor y guionista de este proyecto, Sandro Sepúlveda, conversó con DL y dijo que esta obra es el resultado del versículo bíblico de FILIPENSES 4:13 "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece".

Narra en un documento enviado a este medio con una serie de informaciones del filme que desde que publicó su libro titulado "La victoria del recluso" vio que esa historia impactó a muchas personas.

Luego comenzó a recibir talleres de producción cinematográfica y adaptación de guiones de cine con la Dgcine.

"Más tarde, cuando tenía el guion de la película no sabía qué hacer, no tenía posibilidad. Sin dinero estaba frenado, pero la pasión y la esperanza, siempre mantuvo esa chispa de seguir en mí", narra.

Construyó un set de rodaje en la empresa donde trabaja

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/vista-de-cerca-de-un-puente-62683c4e.jpg Sandro Sepúlveda construyó una pequeña 'cárcel', es decir, barrotes, para filmar la cinta. (SUMINISTRADA)

Continúa: "Un día, un compañero de trabajo me instó a que le mostrara mi proyecto a los directores de la empresa donde trabajo. A uno de ellos le encantó mucho ver que yo tenía una pasión muy grande por hacer una película cristiana y habló con los dueños de la empresa y me cedieron los espacio en aquel lugar para que construyera el set de rodaje para la película".

Dice que la empresa le regaló un camión de madera. Otra compañía le donó 200 tubos PCV y con su sueldo comenzó a construir una cárcel.

En el lapso de un año construyó una morgue, un tribunal, un comedor para los reclusos y otras escenas más.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/una-puerta-de-vidrio-5ac0347e.jpg Así luce la celda que construyó el director del filme. (SUMINISTRADA)

Sobre su historia, continúa relatando: "Bajo este proceso, trabajaba en mi empleo de noche y en el día en mi proyecto, sin tener descanso... La empresa me dio un préstamo y compré los equipos de grabación, casi RD$300 mil pesos".

Llega la pandemia

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/un-hombre-sentado-en-el-suelo-d094753e.jpeg El actor Luis Minervino es dirigido por Sandro Sepúlveda. (SUMINISTRADA)

"En el cine se gasta mucho dinero, y era padre de familia, con un hogar cristiano…. Les mostré el guión a varias personas profesionales del cine dominicano como Vlad Sosa y Luis Minervino, Soraya Mateo, Iban Marreno y Alberto García, entre otros. Ellos se maravillaron con la historia y me siguieron motivando para llevarlo a cabo".

En mayo del 2020 trabajó duro con horas extras para sacar de su sueldo. Comenta en la información enviada a este medio que él y su esposa se separaron en ese proceso.

"Pero me levanté y seguí trabajando…La empresa donde laboro, al ver que mi proyecto va muy en serio, emitió una orden a todos los departamentos para que me apoyen en todo lo que yo necesite. Mis compañeros de labor me ayudaron en todo", expresó el director Sandro Sepúlveda.

Contó con más de 80 personas en la película con un mensaje de edificación y espera "propuestas de distribución a multinacionales.

"La conquista de un recluso" reúne en escena a importantes actores criollos y se estrena en noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/31/un-hombre-con-una-licuadora-63361426.jpg El director construyó un set de una oficina para el filme. (SUMINISTRADA)