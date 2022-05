Rubén Ochandiano: de trabajar con Almodóvar e Iñárritu a rodar en RD

“Zumeca” es el nombre del ambicioso filme dominicano que ha permitido que el experimentado actor español David Ochandiano llegue a la isla.

Se trata de una cinta donde, en palabras del propio intérprete, quien ha rodado bajo las órdenes de los directores ganadores de Óscar Alejandro González Iñárritu y Pedro Almodóvar, “se dieron una serie de condiciones un poco mágicas” que lo hicieron aceptar el proyecto.

“Yo llevaba un par de meses escuchando de Dominicana todo el rato, como que era el lugar para hacer cine, que estaba filmándose mucho aquí, y tenía unas condiciones tanto geográficas como en los estudios para rodar”, señaló a DL sobre cómo recibió la propuesta.

“Estaba en esas cuando recibí la llamada de mi agente para hablarme de este guion, tuve una reunión vía zoom con el director y tuvimos un clic al instante”, detalló.

La cinta que protagoniza está basada en la novela gráfica de Lucía Amelia Cabral, donde se recrea la vivencia de Miguel, un hombre europeo recién llegado a Zumeca, la cacica del Ozama, la cual, con extrema ternura y férrea voluntad, abre sus brazos al hombre recién llegado.

En concreto “habla de la colonización a través de la historia de amor, desencuentro y construcción de una pareja formada por un hombre y una mujer”.

En ella, se pone a las órdenes del actor y director David Maler, quien, además, escribió la historia.

“(David) me contó la película, me enamoré de lo que escuché y realmente creo que es el guion más bello que he leído nunca”, aseguró sobre el filme.

“Me tocó mucho el corazón y me pareció súper inspirador y un reto como actor y al día de hoy (cuando terminó el rodaje) siento que es una película grande”, argumentó.

Y es que, para él aceptar un proyecto se deben dar varios factores. “En general es un poco un combo, pero debe haber conexión con el director”, señaló.

"Esta es una de esas películas por las que uno se dedica al cine; es el personaje más hermoso que me han ofrecido " Rubén Ochandiano Actor “

Continuó: Hace ya un tiempo que me di cuenta de que, por la manera en la que yo trabajo el único modo de no sufrir o sentirme frustrado como actor es trabajar con directores que tengan en cuenta al actor, que comprendan el trabajo del actor, que comprendan su instrumento y que consideren al actor una parte importante de la creación. No solo un intérprete sino un creador de la película, del proyecto”.

“Es verdad que desde que he decidido trabajar con directores así soy mucho más feliz y me siento mucho más realizado”, finalizó, asegurando que esto lo ha experimentado con Maler.

Cine en RD

El actor elogió todo lo que ha venido haciendo el país para el desarrollo del cine.

“Estoy trabajando con algunas de las personas más brillantes con las que he trabajado nunca y creo que la infraestructura de la película me hace comprobar que RD es un lugar realmente único para rodar. Creo que la isla tiene un futuro en el cine y será un lugar clave para filmar proyectos en el futuro inmediato”, aseguró, atribuyendo esta condición a las oportunidades que ofrece la ley de cine.

Trabajar con ganadores de Óscar

“Maravillosa”, así define la experiencia de trabajar bajo las directrices de su compatriota Pedro Almodóvar (en Los abrazos rotos, 2009) como del mexicano Alejandro González Iñárritu (en Biutiful, 2010).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/un-hombre-sentado-frente-a-una-mesa-ddd35a55.jpeg Rubén Ochandiano junto al actor Lluis Homar en "los abrazos rotos" (FUENTE EXTERNA)

“Esas experiencias me abrieron muchas puertas y me permitieron participar en festivales y conocer gente interesante. A nivel creativo la experiencia fue muy rica. Trabajan de forma absolutamente opuestas, pero fueron experiencias riquísimas, ojalá repetir”, dijo el actor de 41 años que ha trabajado en más de 20 filmes.