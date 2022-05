Así es el teaser de “A tiro limpio”, la nueva película de Jean Guerra

Tras presentar su cortometraje A Tiro Limpio, Jean Guerra adelantó en 2019 que éste se convertiría en un largometraje. Dicho y hecho. Jean Guerra presenta hoy el teaser de su nuevo trabajo y abre una nueva etapa en su joven carrera en el cine.

El primer teaser de "ATiro Limpio’’ debuta hoy en los medios y salas de cine del país. Filme producido por Celinés Toribio, cuya trayectoria en la industria sobrepasa los 20 años y tiene en su cartera de películas de gran peso como María Montez y El Rey de la Habana.

También en la silla de productor tenemos a Riccardo Bardellino (Veneno, 2017) y Milbert Pérez (Sanky Panky). Esta película cuenta con la dirección de Jean Guerra, hijo del aclamado cantautor Juan Luis Guerra, quien ha dirigido un sinnúmero de videos musicales de su padre, así como del famoso cantante argentino, Vicentico.

Esta película cuenta con grandes actores dominicanos como Frank Perozo (¿Quién manda?, Todos los hombres son iguales), Manny Pérez (Veneno, La Soga), Tony Almont, Solly Durán (Orange is the New Black), Vakeró y Félix Germán (La Isla Rota, La Soga 2, El Proyeccnista)

La historia trata sobre el líder de una banda profesional de rebeldes que tiene una venganza personal, mientras el capitán que lo persigue tiene una deuda moral con el pasado que los une. Al final ambos buscan lo mismo: justicia. Revancha, redención, avaricia y amor explotarán en una guerra donde cada bala contará una historia. Próximamente, estará disponible solo en cines.