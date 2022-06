Esmeralda Pimentel: la popular actriz que grita a los cuatro vientos su orgullo por tener sangre dominicana

Apenas identificó mi acento dominicano se le iluminó el rostro, abrió sus hermosos ojos verdes y gritó: "¡plátano power!”. Así comenzó la entrevista de la actriz y modelo Esmeralda Pimentel con Diario Libre durante la cobertura de los premios Platino, celebrados en Madrid, donde fue la encargada de presentar una categoría.

Nacida en Nueva York, Estados Unidos, se crió, educó y formó en México. La protagonista de exitosas telenovelas, películas y series de televisión confesó la ilusión que le hace conversar con un medio local, pues, asegura, su padre, quien era nativo de La Vega, siempre le inculcó su amor por República Dominicana. Se dice conocedora de la cultura tricolor, y anhela poder integrarse a algún proyecto cinematográfico rodado en nuestras hermosas fronteras.

Nos enteramos de que tienes sangre dominicana, cuéntanos más al respecto.

Sí, me siento muy orgullosa de mi lado dominicano. Mucha gente no lo sabe pero mi papá era dominicano, digo era, porque lamentablemente falleció; pero me siento súper orgullosa. Yo soy Pimentel de La Vega. Mi papá nació en La Vega. Me encanta mi risa, el baile, la gente, la música, la comida de República Dominicana, y siempre que veo dominicanos es como estar en casa.

Tienes una mezcolanza de dos culturas bastante interesantes, con diferencias, pero muchas similitudes, ¿en qué consideras que se asemejan las culturas mexicana y dominicana?

La principal semejanza radica en la calidez de la gente. Tenemos en común que somos muy cálidos, nos vemos, y sobre todo, cuando estamos en otros países, nos apoyamos unos a otros. Me siento muy orgullosa de mi parte dominicana y mi parte mexicana.

Iniciaste haciendo telenovelas y ahora estás más enfocada en el Séptimo Arte y los seriales. ¿Cómo se produce este cambio?

Me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho durante mi carrera. Hacer telenovelas para mí fue una gran escuela, me siento muy orgullosa, y, además, llegan a todas partes del mundo, y luego, cuando empecé a buscar opciones en el cine y las series tuve nuevamente que volver a hacer audiciones, abrirme las puertas y ahorita estoy muy contenta de todo lo que está pasando en mi carrera y todos los proyectos que vienen. Estoy que no me lo creo. Estoy soñando

¿Cómo calificas los cambios que se vienen desarrollando en la industria audiovisual, ya Hollywood no es la única opción y eso se refleja en la cantidad de proyectos que se realizan en Iberoamérica?

Totalmente, creo que los latinos hemos demostrado nuestro talento, nuestra capacidad y el empeño que le ponemos a los proyectos, tanto delante como detrás de las cámaras y me encanta ver tantas producciones internacionales con latinas y latinos.

Desde que decidí hacer proyectos que me sacaran de mi forma de confort, lo único que he hecho es viajar. Estar aquí en Madrid, en España es mi tercera ocasión que voy a rodar, (también he rodado) en Estados Unidos, así que estoy contenta y abierta a los cambios (y los proyectos) que vengan.

Cuéntanos más sobre esos proyectos.

Aquí (en España) se va a estrenar una película que hice con Miguel Ángel Muñoz que se llama “En otro lugar”, la rodamos hace dos años y por fin va a ver la luz. Fue rodada en Cantabria. Es una historia de creer en el amor nuevamente, es maravillosa.

Y ahora voy a empezar a rodar “Montecristo” con William Levy, basada en el clásico de Alejandro Dumas “El conde de Montecristo”. Luego estreno “Donde hubo fuego”, una serie donde interpreto a una mujer bombero, después de aquí me voy a los Estados Unidos a rodar otra serie, así que mira, estoy rodeada de mucha bendición.

¿Cuándo te tendremos por República Dominicana filmando algún proyecto cultural o cinematográfico?

Me encantaría. He escuchado de esa ley de cine maravillosa que tienen allá y que nos invita a los productores a hacer su sueño realidad de contar historias maravillosas. Yo tengo esa asignatura pendiente, nada me haría más feliz que ir a República Dominicana, de donde era mi padre y hacer un proyecto ahí.

Me han invitado en varias ocasiones, pero no he podido. Han sido proyectos que no se han logrado por una u otra cosa, pero sí, de que lo deseo lo deseo, totalmente.

¿Qué proyectos te retan como actriz?

Yo creo que interpretar profesiones con las cuales no estás familiarizada siempre son gratas. Acabo de interpretar a una bombero, luego haré el personaje de una mujer que es una gurú de las criptomonedas, un área en la cual me había sentido muy lejana pero que es interesantísimo. Yo creo que es eso, todo lo que esté lejos de mi alcance me atrae muchísimo.

¿Cómo te preparas para un personaje, sobre todo, cuando se trata de algo tan desconocido o alejado de lo que haces?

Bueno, precisamente, para ese papel de bombero me preparé por dos meses, fueron dos meses de trabajo arduo; fuimos a una estación de bomberos para aprender, primero la teoría y luego la práctica, cada escena eran ellos (los bomberos) quienes nos la montaban, eran ellos quienes nos adaptaban el diálogo para que tuviera más veracidad.

Interpretar a una mujer bombero en este mundo dominado por hombres, y en el que han tenido que trabajar el doble, dando a conocer qué es lo que las hizo destacar y ser valiosas, fue muy honroso para mí.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/imagen-de-la-pantalla-de-un-celular-con-texto-e-imágenes-de-esmeralda-pimentel-485fc247.jpg

Hablando de mujeres destacadas, ¿cómo calificas el papel de la mujer en el cine?

Yo creo que si algo tenemos las mujeres es nuestra capacidad de transformar las cosas en todos los sentidos; a nivel político todas las cosas que se han hecho, por ejemplo en México, son a partir de luchas en contra del maltrato a la mujer lideradas por mujeres.

En nuestra profesión vemos cómo las mujeres han incidido para que se cambien las narrativas y cada día hay más papeles que resaltan a la mujer, con roles mucho más equitativos, que nos hacen justicia y nos honran para no seguir perpetuando la violencia también, visualmente, entonces, es una labor que yo me la tomo. Yo soy feminista, me siento orgullosa de serlo, de levantar la voz, de no tener miedo, de aprender a ponerla en alto, también de aprender a denunciar cuando hay alguna injusticia y creo que es importante hacerlo, es muy necesario que tanto hombres como mujeres sean partícipes activamente.

Los actores tienen que luchar con múltiples situaciones, y aprenden a vivir con el rechazo, en especial, durante las audiciones, ¿cómo reaccionas cuando un rol que creías que era el ideal para ti, finalmente no eres la seleccionada?

Hay roles que te generan muchísima ilusión, luego te dicen que no, pero cuando volteas para atrás y lo ves hecho por otra persona, dices, ahora entiendo porqué no era para mí.

Creo que, como actores, eso nos hace muy resilientes, nos hace más fuertes y nos ayuda a dejar ir y soltar. Yo siempre me preparo enormemente para una audición y cuanto salgo la dejo ir y digo que sea lo que Dios quiera.

Aparte de la resiliencia, ¿qué otra característica identifica a los actores?

Yo creo que, sin duda, hay un poco de locura en todos los que formamos parte de esta industria y al final es la característica que te ayuda a disfrutar de esta maravillosa profesión.

Finalmente, un mensaje a los dominicanos...

Claro, no podía despedirme de esta maravillosa entrevista sin enviarle muchísimo amor y muchos besos a mi país maravilloso República Dominicana con todo el orgullo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/06/una-mujer-con-un-vestido-de-color-negro-96c28107.jpeg

Conoce a Esmeralda Pimentel Maria Esmeralda Pimentel nació en El Bronx, Nueva York el 8 de septiembre de 1989, hija de padre dominicano y madre mexicana.

Concursó en Nuestra Belleza México, quedando en tercer lugar representando a Zapotlán.

A los 19 años,comenzó haciendo apariciones en comerciales para televisión y como modelo de marcas de ropa de México.

En 2014 recibe su primer protagónico en El color de la pasión, producida por Roberto Gómez Fernández.

En 2015 realiza su segundo protagónico en La vecina, junto a Juan Diego Covarrubias, Javier Jattin y Natalia Guerrero, otra producción de Lucero Suárez.

En 2017 es de nuevo elegida por la productora Lucero Suárez para protagonizar Enamorándome de Ramón (adaptación de la telenovela venezolana Tomasa Tequiero), en donde comparte créditos con José Ron.

Luego de esta telenovela se enfoca en el mundo de las series y el cine, protagonizando exitosas producciones como “La bella y las bestias”, “El candidato” y “La templanza”, estás dos últimas para Amazon prime video.

Actuó, además, en la popular serie “The good doctor”.

Esmeralda Pimentel, además de su carrera de actriz, ha desempeñado una labor filantrópica, siendo vocera de las compañías sin ánimo de lucro, Hábitat México y su subdivisión «Brigada Rosa», cuyo objetivo principal es unir a personas de varios sectores de la sociedad para llamar la atención sobre el problema que representa no contar con una vivienda adecuada enfocado a familias encabezadas por mujeres cabeza de hogar e invitar a todos a ser parte de acciones que puedan cambiar esta situación y romper el ciclo de la pobreza. También es parte de Organización Caritas que apoya a niños y adultos con enfermedades crónico-degenerativas a través de insumos para su tratamiento médico o transfusiones sanguíneas.