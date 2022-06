La discapacidad de Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things

A sus 18 años Millie Bobby Brown, la actriz que saltó a la fama como protagonista de la serie Stranger Things, reveló que tiene pérdida auditiva total de uno de sus oídos.

La estrella británica de 13 años del éxito de ciencia ficción de Netflix le reveló a Variety que es sorda de un oído. Ella nació con una pérdida parcial de audición y luego perdió por completo su capacidad auditiva en ese oído.

Ella se ha negado a dejar que eso la detenga de perseguir su amor por el canto y la actuación. “Empecé a cantar, y si sonaba mal no me importa, porque estoy haciendo lo que amo”, dijo. “No tienes que ser bueno para cantar”. No tienes que ser bueno para bailar o actuar. Si te gusta hacerlo, si realmente disfrutas haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte “. Brown, quien fue nominada para un Emmy este año por su papel de Eleven, dijo que no puede escuchar completamente sus propias actuaciones. Sin embargo, su canto suena bien para cualquiera que la haya visto dar un verso del “Monstruo” de Nicki Minaj en “The Tonight Show” junto a sus coprotagonistas de “Stranger Things” en septiembre.

Fue en 2015, luego de ser parte de un capítulo de Modern Family, llegó ese papel que catapulta siempre a un artista.

La audición para una serie de ciencia ficción anclada en los años 80’s fue la puerta grande para entrar al mundo del espectáculo y de la moda (es imagen de muchas marcas de ropa y maquillajes).

En ese momento, los Brown habían regresado quebrados a su país, y ella había decidido dejar de actuar porque sus padres ya no tenían recursos. En medio de esa crisis personal llegó el guion y le pidieron que leyera a cámara un texto corto y que tratara de llorar.

Hoy es de las actrices más cotizadas y está viviendo las mieles de la cuarta y última temporada de la serie que la lanzó al mundo que ella y sus padres siempre soñaron.