Dominicana Yanillys Pérez entre las seleccionadas para el festival de Locarno

La cineasta ganadora del premio TIFF (Festival Internacional de Cine de Toronto) Yanillys Pérez, fue seleccionada dentro de los 24 directores que participan en la edición de este año del festival de cine de Locarno en Suiza.

La dominicana, cuyo documental “Jeffrey” obtuvo un premio Discovery en el festival de cine de Toronto, Canadá, ha sido seleccionada con un nuevo proyecto de desarrollo denominado “Cuando cae la lluvia”. Una película de madre e hija, contada desde el punto de vista de una niña de 9 años, que cuida de sus hermanitas, mientras la madre soltera, trabaja en una mina para sacarlas adelante. Un proyecto realista que retrata las familias descompuestas de Latinoamérica.

El “Open door” se llevará a cabo en una primera parte del programa en línea del 22 al 29 de julio y luego se reunirán presencial con profesionales de la industria en el festival de Locarno del 4 al 10 de agosto.

Pérez, espera encontrar inversionistas locales dominicanos que se unan a este proyecto para hacerlo realidad. En el 2017 fue seleccionada en el atelier de Cannes, siendo el primer proyecto dominicano seleccionado oficialmente en dicho festival internacional. La realizadora y productora tiene fe que los inversionistas dominicanos que apuestan a la cultura, le abrirán las puertas, para hacer posible “Cuando cae la lluvia”.

La última vez que se realizó el Open doors se centró en la región fue en 2008 con proyectos que incluyeron The life of fish del cineasta chileno Matias Bize, que se proyectó en Venice Days en 2010, y el largometraje uruguayo Tanta agua de Ana Guevara y Letitia Jorge, que se proyectó en en Berlín en 2013. Otros títulos incluyen El verano de los peces voladores de la cineasta chilena Marcela Said, seleccionada para La quincena de Realizadores de Cannes en 2013, y El tercer lado del río de la escritora y directora argentina Celina Murga, que se presentó en Competencia en Berlín en 2014.

Yanillys Pérez es una directora, productora, guionista y actriz dominicana. Su experiencia como actriz y su pasión por el cine la ayudó a aprender de manera autodidacta el arte de dirigir. Su último cortometraje "Techos rotos" fue seleccionado en numerosos festivales internacionales, recibiendo varios premios internacionales.

“Jeffrey” su primer largometraje fue galardonado en el festival de Toronto en el 2016 y recibió numerosos premios nacionales e internacionales. Pérez tiene en desarrollo dos películas “Candy town” seleccionada en Cannes Cinefondation L’atelier 2017, y “Cuando Cae la Lluvia” que estuvo en el Morelia Sundance, laboratorio de guiones y ahora en Open Doors en Locarno 2022, mercado de co-producción.