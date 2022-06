Caribbean Cinemas abre las puertas al multiverso en nuevo filme

La película "Everything Everywhere All At Once" es un filme de ciencia ficción, acción y aventuras dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que se conocen en forma conjunta como los Daniels.

Es una divertidísima y generosa cinta sobre una mujer china-estadounidense (Michelle Yeoh) que, al parecer, no puede cumplir con sus responsabilidades tributarias.

Caribbean Cinemas ofreció una función super exclusiva en Cinema Café Fine Arts at Novo Centro, para un grupo selecto de fans y seguidores del real multiverso.

‘’La película es producto de vivir en un mundo muy abrumador. Salió de nosotros como resultado de lo que fue para nosotros vivir del 2016 al 2022. Todos con los que hemos hablado, han visto en la película y sentido esta sensación de historias contradictorias burbujeantes que se aplastan unas a otras, mayormente por el internet", comentan los Daniels.

Agregan que querían usar el multiverso "como una forma de explorar esas cosas y hacerlo de una aventura divertida. No es un ejercicio denso y filosófico, sino algo lleno de acción y SiFi".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/mariko-okada-con-un-micrófono-en-la-mano-9763e4a5.png Imagen del filme. (FUENTE EXTERNA)

La película, al igual que el trabajo previo de los Daniels (Un cadáver para sobrevivir, el icónico video musical de Turn Down for What de Lil Jon), se mete de cabeza en una incontrolable anarquía.

Indica una nota de prensa sobre el filme que Evelyn queda sumida en el mundo metafísico de los universos múltiples, yendo del aburrimiento mundano de un edificio del IRS a la guarida palaciega de un villano nihilista llamado Jobu Tupaki.

De las luces centellantes de las alfombras rojas de Hong Kong a un cañón desierto en el que piedras sensibles tienen una conversación íntima.

Con astucia, la película retoca el ritmo de la historia del viaje del héroe que el público espera, aplastando y estirando una estructura de tres actos como si la película fuera a saltar por un multiverso que se fractura.

“Realmente el guion cobró vida cuando el tema empezó a ser la madre y era Michelle la protagonista”, dice Scheinert. “Eso nos asustó mucho porque no podíamos, literalmente, pensar en otra persona si ella no aceptaba o si ella resultaba una mala persona, la película desaparecía”.

Everything Everywhere All At Once estrena en cines seleccionados de Caribbean Cinemas.