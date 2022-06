“Everything Everywhere All at Once”, una divertida y surreal experiencia en la gran pantalla

“Everything Everywhere All at Once” está protagonizada por la gran actriz Michelle Yeoh. ( FUENTE EXTERNA )

Entre los estrenos de esta semana llega una película que mezcla varios géneros cinematográficos como la comedia, la ciencia ficción y la acción para contar una entrañable, oscura y surreal historia sobre la importancia de la familia. Se trata de “Everything Everywhere All at Once” y esta aventura interdimensional fue dirigida y escrita por Dan Kwan y Daniel Scheinert y protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong y Jamie Lee Curtis.

Este filme cuenta la historia de Evelyn Wang (Michelle Yeoh), una mujer chino-estadounidense cuyo negocio familiar está siendo auditado por el IRS y que se ve involucrada en una extraña aventura cuando descubre que puede explorar otros universos al transferir su consciencia al cuerpo de otras versiones de ellas mismas. Ahora Evelyn tiene que proteger todos los universos de la amenaza de un ser maligno a la vez que trata de mantener a su familia unida.

Con esta “Everything Everywhere All at Once” Kwan y Scheinert toman lo que pudo haber sido una simple y emocional historia sobre el conflicto personal entre los miembros de una familia y la han desarrollado dentro del contexto más complejo posible. Los cineastas se basan en conceptos de distintos géneros cinematográficos, no solo para darle forma a la trama del filme sino también para enriquecer otros aspectos de esta producción, como las escenas de acción y hasta detalles visuales para expresar el estado emocional y desarrollo de los personajes. Asimismo, la historia combina de una forma orgánica elementos de horror, humor (para adultos en muchas ocasiones), acción y drama. Gracias a esto el espectador puede pasar de reírse, asombrarse y asustarse a reírse otra vez en el espacio de una sola escena y no se siente como algo forzado.

Por otro lado, el aspecto técnico de este filme está a la par del increíble nivel de creatividad con el que cuenta la historia y se nota desde los efectos visuales utilizados para darle vida a los distintos universos y a los elementos más fantásticos (y estrafalarios) de la historia, hasta la impecables y creativas coreografías de las muchas secuencias de acción contenidas en “Everything Everywhere All at Once”.

Cada miembro del elenco hace un gran trabajo dándole vida a personas excéntricas, pero normales y creíbles, que se ven involucradas en situaciones extrañas, ridículas y hasta peligrosas. Aun así, hay que destacar a Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, además de la gran química que existe entre sus personajes también, que hacen un excelente trabajo encarnando personajes vulnerables, imperfectos y humanos con la misma facilidad con la que participan en asombrosas secuencias de pelea.

“Everything Everywhere All at Once” es una película que presenta personajes entrañables en una historia muy humana que se cuenta a través de una insólita aventura repleta de fantásticos elementos y el resultado final es una delicia visual. Este es el tipo de película que vale la pena ver en la gran pantalla y hasta más de una vez para poder apreciar todos los detalles que la componen.